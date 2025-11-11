【義母のスパイ、正体は！？】地元で暮らし続けるため！必要なスキルがある＜第21話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第21話 私が知っているキヨコさん【ツカサの気持ち】
【編集部コメント】
まさにツカサさんは大人の対応ができる女性。自分の感情だけに支配されずに、周りを客観的に見て冷静に動くことができる……。言葉にすると簡単なようですが、なかなかできることではありません。チヒロさんから日々聞かされるキヨコさんの愚痴は「チヒロさんから見たキヨコさん」と割り切って、自分が見ているキヨコさんを信じて「いつも通り」に接することができるなんて……。チヒロさん！ 早くツカサさんの気持ちに気が付いてください――！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
