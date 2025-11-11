¡ã¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡äÃ¶Æá¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç100Ëü±ß¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤éÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖÉ×ÉØ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤¹´Ø·¸À¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤À¤Ã¤ÆÈëÌ©¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃ¶Æá¤¬¤ª¶â¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç100Ëü±ß¤òÍÏ¤«¤·¤¿¡¢º¾µ½¤ËÁø¤Ã¤Æ100Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ¹¤Ç100Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¡£ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©¡¡Æâ½ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©¡¡²È·×¤ÏÃ¶Æá¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤È»×¤¦¡©¡¡ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡©¡Ù
¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¶â¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª
¡Ø100Ëü±ß¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤»¤ë¶â³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£100Ëü±ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹â¼ýÆþ¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù
¡Ø2²¯¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎµëÎÁ¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢²È·×¤òÇ¤¤»¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤·¡£Ãù¶â¤â¤Ê¤¯¼Ú¶â¤·¤Æ100Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢²È·×´ÉÍý¤òÃ¶Æá¤ËÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤±¤É¤µ¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÉô¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë°Õ¸«¤â¡£ÍýÍ³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö»ö¸åÊó¹ð¤À¤±¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¼º¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏáÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãù¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤Àµö¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Ê¤é¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ø¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Î¾ì¹ç¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢º¾µ½¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ê¤é¡¢º¾µ½¤¬°ìÈÖ³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤¹¼êÃÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ù
¡Øº¾µ½°Ê³°¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£100Ëü±ß¤Ï¾¯³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÏÃ¤µ¤ì¤Æ°ìÀ¸¥â¥ä¤ë¤Û¤É¤Î³Û¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ã¶Æá¼«¿È¤¬¹â¼ýÆþ¤À¤«¤é¡¢È¿¾Ê¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£ º¾µ½¤Ï¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢ÄÌÊó¤¹¤Ù¤°Æ·ï¤À¤«¤é¡Ù
¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢°ì½ï¤ËÌäÂê²ò·è¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡¤ä¶ä¹Ô¤Ê¤É¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ËÊó¹ð¤äÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¥Þ¥Þ¤â¶¨ÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤â¤»¤º¼«¸Ê´°·ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£µÕ¤Ë¡Öº¾µ½°Ê³°¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ä°û¤ß²°¤Ç¤Î»¶ºâ¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤ª¶â¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸À¤¦¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë
¡Ø¤¦¤Á¤Ï³ô¤äÅê»ñ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¡¹¤Ë¤¤¤¯¤éÅê»ñ¤·¤¿¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤¿¡¢Â»¤·¤¿¡¢ ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ïº£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¶â³Û¤Ë¤è¤ë¤«¤Ê¤¢¡£¼Ú¶â¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸À¤ï¤º¤Ë¤É¤³¤«¤Ç¼Ú¶â¤·¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡£¤¦¤Á¤ÏÃ¶Æá´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·êËä¤á¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¾¡¼ê¤Ë¼Ú¤ê¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡Ù
¡Ø¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¼«Ê¬¤Ë¤â¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡£ÏÃ¤¹¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤â¸À¤¦¤è¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤½¤ì¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÆâ½ï¤Ç¼Ú¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤è¡Ù
²¿¤«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤¬É×ÉØ¤ÇÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬É×ÉØ¤ÇÃùÃß¤·¤Æ¤¤¤¿¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤ò¡¢¾¡¼ê¤ËÉû¶È¤Î»ö¶È»ñ¶â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÉû¶È¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÃù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤ËÁ´¤¯ÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢È¿¾Ê¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎ¥º§¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ïº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ë±£¤·»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»öÁ°ÁêÃÌ¤Ê¤¯Ãù¶â¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éµö¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£100Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¤·¤Æ¾¯³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¹â¼ýÆþ¤Ç²È·×¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§¸å¤Ë²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï¶¦Æ±ºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÛ¶ö¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡