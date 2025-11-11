ポスティングシステムによる米大リーグ移籍が球団から認められた西武の今井達也投手（27）が容認から一夜明けた11日、秋季キャンプが行われている埼玉県所沢市の球団施設でチームメートやスタッフらに報告した。

チームメートにあいさつする西武・今井（左端）（撮影・冨永豊）

9年にわたるライオンズ生活の大半を共に戦ってきた中村剛也や與座海人、来季3軍野手コーチに就く岡田雅利氏らと談笑。羽田慎之介、シンクレアら若手投手からは「お世話になりました」と感謝の言葉を送られた。「高校時代を思い出しました。高1年の時に先輩が卒業していく姿を見送った自分が、今は卒業生の側の立場になった時の感覚に似ていて。舞台は違いますが、『高校からプロに入る時もこんな感じだったなぁ』と」と感慨深く話した。

米挑戦が容認され、他球団の選手や多くの知人からも「楽しみにしている」との期待の声が続々と届いているという。「そういう方々に応えるためにも、行くからには最善を尽くす。1年目はすべてが勉強になると思うので、徹底的に勉強して次の年から生かしていきたい。まずはメジャーリーグという舞台に立ち続けないとですね」。新たなステージへの挑戦に、今井は一段と目を輝かせた。（上岡真里江）