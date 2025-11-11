俳優の仲代達矢（なかだい・たつや）さんが8日午前0時25分、に肺炎のため、都内の病院で死去した。92歳。主宰する無名塾が11日に発表した。無名塾出身で、仲代さんの指導を受けた女優の若村麻由美（58）が11日、所属事務所を通じて追悼のコメントを発表した。

若村は「私にとって恩師、仲代達矢さんは演劇の父です。奥様の宮崎恭子さんと共に時間と情熱をかけて育ててくださったことに感謝しかありません」と、仲代さんへ感謝の思いを伝えた。

最近の思い出として「能登演劇堂で『マクベス』のマクベス夫妻をロングランさせていただいた時、全身全霊で体現されるエネルギーに毎日圧倒され、父の背中を見て育つ子の思いでした。今年の能登公演『肝っ玉おっ母と子供たち』では92歳とは思えぬ強い母性と生命力溢れる圧巻のおっ母役が本当に素晴らしかったです。千穐楽の日、『観に来てくれてありがとう。また一緒にやりましょう！』と未来に向けた言葉をいただいたのが最期となりました」と振り返った。

そして「『役者は、棺の蓋が閉まるまで生涯修行です』と仰っていた通りの生き様に「ブラボー！」の大喝采を贈り続けます。カーテンコールを夢に見て、心よりのご冥福をお祈りいたします」と追悼した。