PassCode、TVアニメ『おまごと』タイアップ＆シングルリリース情報を解禁！

11月9日(日)、4人組の女性ダンスボーカルグループPassCodeのアリーナ公演『PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”』が、神奈川の横浜BUNTAIにて開催。PassCodeにとってアリーナ公演は2022年に開催された武道館公演以来、約3年9ヶ月振りとなり、チームにとってもファンにとっても特別な公演となった。

そんな記念すべき日に、最新曲「Liberator（読み：リベレーター）」をサプライズで初披露、同曲が2026年1月から放送開始予定のTVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（TVアニメ『おまごと』）のOPテーマに抜擢、さらに同シングルを2026年3月4日に発売することを発表した。

マイクロマガジン社より発売中の『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』(著：kiki / GCノベルズ）は、能力値ゼロという身でありながら、神のお告げにより勇者パーティに選ばれてしまった主人公・フラムが、新たに得た仲間とともに前へ突き進んでいく、ダークファンタジー作品。PassCodeが担当するオープニングテーマ「Liberator」の音源が使用されたアニメのメインPVも公開となった。

また、新曲リリース発表と合わせ、横浜BUNTAIでも披露した新衣装を纏った最新アー写も解禁された。今回のアーティスト写真は、これまでの力強くどこか無機質な美しさを放った写真からイメージを一新。デニム地をベースにしたポップテイストな衣装と彼女たちの可憐さが目を惹く１枚に仕上がっている。ここに来て、また新たな表現に挑戦した作品をぜひチェックしてもらいたい。

さらに、今回の横浜BUNTAI公演の模様が、U-NEXTにて独占ライブ配信される事が決定。同公演の配信開始日は、後日PassCode公式SNSなどで解禁される予定である。また、こちらの配信に先駆け、11月13日(木) には『PassCode ASIA TOUR 2024 Final at Zepp Osaka Bayside』、11月27日(木)には『PassCode presents VERSUS PASSCODE 2024 Vol.2 at Spotify O-EAST』、そして12月18日(木)には『PassCode Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project -鼓動- at 国立代々木競技場 第一体育館』の模様が見放題配信される予定だ。今回アリーナ公演に足を運べなかったファンも、現地で熱狂したファンも、横浜BUNTAI 公演の映像配信開始前に過去のライブを楽しんでもらいたい。

●リリース情報2026年3月4日発売「Liberator」PassCode

【初回限定盤（CD+BD）】

価格：￥8,250（税込）

品番：LAMR-34040

【通常盤（CD）】

価格：￥1,540（税込）

品番：LAMR-4040

https://lnk.to/LAMR-4040

＜CD＞

01. Liberator（TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』OPテーマ）

02. タイトル未定

03. Every time, I knew（『e 北斗の拳11 暴凶星』テーマソング）

04. Liberator -Instrumental-

05. タイトル未定 -Instrumental-

06. Every time, I knew -Instrumental-

＜Blu-ray＞

PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”

※詳細情報は追って解禁予定

●配信情報

配信プラットフォーム：U-NEXT

ライブ映像連続配信

2025年11月13日(木)

『PassCode ASIA TOUR 2024 Final at Zepp Osaka Bayside』

2025年11月27日(木)

『PassCode presents VERSUS PASSCODE 2024 Vol.2 at Spotify O-EAST』

2025年12月18日(木)

『PassCode Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project -鼓動- at 国立代々木競技場 第一体育館』

独占ライブ配信

『PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”』(2025年11月9日(日)横浜BUNTAI公演)

※詳細後日発表

＜Profile＞

PassCode - 南 菜生 ・ 高嶋 楓 ・ 大上陽奈子 ・ 有馬えみり

バンドサウンドをベースに変幻自在の楽曲群を擁し、シャウト・スクリームが異彩を放つPassCode [パスコード]。2016年10月、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。これまで、SUMMER SONIC、ROCK IN JAPAN FESTIVALなど数多くの大型フェスに招集され、本格志向のロックファンからアイドルファンまで幅広い支持を獲得する。2018年10月、イギリスJPU Recordsよりアメリカ ・ ヨーロッパ ・ カナダで海外デビュー盤「Ex Libris PassCode」を発表。2019年4月、メジャー2ndアルバム「CLARITY」を発表。同作品はオリコン週間アルバムチャート10位、オリコン週間コンバインアルバムチャート9位、BillboardJAPAN週間アルバムチャート7位、iTunes週間アルバムランキング9位、iTunesリアルタイムアルバムチャート日本総合2位・ロック1位を獲得するなど自身の記録を大きく更新。同作品に収録された「一か八か」は、TBS/MBS TVドラマ『賭ケグルイseason2』および『映画 賭ケグルイ』のオープニングテーマに抜擢される。2020年、東海テレビ・フジテレビ系全国ネット『隕石家族』の主題歌に抜擢されたメジャー6thシングル「STARRY SKY」がオリコン週間シングルチャート、そしてBillboardJAPAN週間シングルチャートで自身初の1位を獲得。5月にはニッポン放送「オールナイトニッポン0」に初登場を果たす。2022年2月12日、自身初となる日本武道館公演を開催。2023年、ダラス・ロサンゼルス・ニューヨークを巡る自身初のUSツアー、そして、日本全国11都市12会場を巡るツアー「PassCode US/JAPAN TOUR 2023 -GROUNDSWELL-」を開催。2024年6月、バンダイナムコミュージックライブへ移籍。新曲「WILLSHINE」が TV アニメ『SHY』第2期OP主題歌に抜擢。そして、同年9月には新曲「SKILLAWAKE」がCBC/TBS系全国 28 局ネット「アガルアニメ」枠のTVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』OP主題歌に抜擢される。2025年6月にはメジャー4thアルバム「INSIGNIA」を発表。同年11月には、約3年9ヶ月振りとなるアリーナ公演「PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”」を開催。

