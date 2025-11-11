がんばれ！嘱託警察犬ヴァークくん 6歳シェパード 飼い主の上着見つけられるかな？
行方不明者の捜索などにあたる民間の「嘱託警察犬」の審査会が、桜島で開かれました。
鼻を効かせて、匂いをたどるボーダーコリー。
桜島で開かれたのは、一般家庭などで飼われ、警察の要請に応じて犯罪捜査などを行う嘱託警察犬の審査会です。
鹿児島県内の11匹が参加し、人間の6000倍の嗅覚で犯人役が歩いたにおいをたどり、キーホルダーなどの遺留品を探しました。
こちらはオスのシェパード・ヴァークくん、6歳です。
台の上に置かれた布をかぎ分ける審査に参加しました。
この部門は過去5回挑戦していますが、全て失敗。そして今年は…。
審査員からは今回もバツ印があげられてしまいました。
一方、匂いをたどることは得意なヴァークくん。試しに飼い主の上着を隠してみると…
（飼い主）「ジャンパー探してよ」
普段嗅ぎなれた匂いを頼りに、無事に上着を発見できました。
（記者）「どんな犬になってほしい？」（ヴァーク君の飼い主・上野利津さん）「どんな場所でもどんな状況でも活躍してほしい」
県内の嘱託警察犬は現在は9匹いて、今年、県内で行方不明者1人を発見しています。
