¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡×¤ÏNG¡ª ³°¹ñ¿Í¡¦°ÛÊ¸²½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡È¶³¦Àþ¡É¤Îºî¤êÊý
TOKYO FM¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥É¡×¤¬À©ºî¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö½µ´©Nobby¥¿¥¤¥à¥º¡×¡£»þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤â¤È¤ËÀßÄê¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¡õBIZ¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏDJ¡¦¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦»Ê²ñ¼Ô¡¦¶âÍ»¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎDJ Nobby¤¬Ã´Åö¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥à¥½¥¦¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ð³ÀÎ´»Ê¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÈÆ¯¤¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¼Ò°÷ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¡¢³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¬À¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿Í»ö¤Î¥×¥í¤¬´¶¤¸¤ëºÎÍÑ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¹ï²½¤·¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤ËÆ¯¤¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¶¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆÃÊÌ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍý²ò¤ä¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Í»ö¤ÈÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥à¥½¥¦¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦°ð³ÀÎ´»Ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1998Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡Ö30Âå¤Çµ¯¶È¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¼«¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¸÷ÄÌ¿®¡£¿Í»öÉô¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤«¤é¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ä¶È¿¦¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¤¤¤«¤Ë¾å¤²¤ë¤«¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¿Í»ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ï¡ÈºÎÍÑ¤Î±Ä¶ÈÉôÂâ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»Å»ö¤ò4Ç¯´ÖÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È½Ð¿È¼Ô¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢2005Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥à¥½¥¦¥ë¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤ÏÁÏ¶È20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸«È´¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤È¤¨1¡Á2»þ´Ö¤ÎÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÎÍÑ¤ò±¿Ç¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈÊ¸²½¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¡É¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤òÅ¸³«
¶áÇ¯¡¢°ð³À¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³°¹ñÀÒ¿Íºà¤È¤Î¶¨Æ¯¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¤Ç¤¹¡£°ð³À¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤Ê¤¼³°¹ñ¿Í¤Ë¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¡Ù¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ê»°½¤¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¸í²ò¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ÖÇ¼´ü¤ò¼é¤ë¡×¡Ö¸í»úÃ¦»ú¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤Ê¤É¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤³¤½¤¬°ÛÊ¸²½´Ö¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÛÊ¸²½¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤òÂ¬¤ë¡ÖCQI¡ÊCultural Intelligence Quotient inventory¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¬À¿ÇÃÇ¤ò³«È¯¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÃ±¿È¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ØÅÏ¤Ã¤¿·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¤«¤é°ìÊâ³°¤Ø¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÌó2,000¼Ò¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ´ë¶È¤«¤é¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊóÏ¢Áê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¼ã¼ê°éÀ®¤Î¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÇº¤ß¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸¦½¤¼êË¡¤ò±þÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤âÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¾ï¼±¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø10»þÈ¾¤ËÍè¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï10»þ25Ê¬¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÊý¤Ï10»þÈ¾²á¤®¤ËÍè¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ð³À¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¤¤Å¤¤«¤é¡¢°ÛÊ¸²½¤ÎÁ°Äó¤òÍý²ò¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÊ¸²½ÅªÃÎÇ½¡áCQ¡É¤Î¸¦µæ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£CQ¤ÏIQ¤äEQ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿Í¤¬°ÛÊ¸²½´Ä¶¤Ç¤É¤ì¤À¤±½ÀÆð¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹Ç½ÎÏ»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë°ð³À¤µ¤ó¤¬2020Ç¯¤ËÀµ¼°¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤Î¤¬¡¢CQI¤Ç¤¹¡£
¢¡DJ Nobby¤È¹â¶¶Î¤¼Â¤¬CQI¤ËÄ©Àï¡ª
CQI¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤ÎÁêÀ¤ä°ÛÊ¸²½´Ä¶¤Ç¤Î¹ÔÆ°·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎDJ Nobby¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬Â¿¤¯¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¹â¶¶Î¤¼Â¤â¡ÖÀ³Ê¿ÇÃÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¡³°¹ñ¿Í¼«¿È¤ÎÅ¬±þÎÏ¤òÂ¬¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¢¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤ÎÆüËÜ¿Í¸þ¤±¥¿¥¤¥×¡¢£³¤³°ÉëÇ¤¼Ô¸þ¤±¥¿¥¤¥×¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¤ò¼õ¤±¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈó¾ï¤ËCQ¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö³«ÊüÀ¡Ê¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¹¥¤à¡Ë¡×¤È¡Ö³°¸òÀ¡Ê¼Ò¸òÅª¤Ç¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¿Í¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ³Ê¹½Â¤¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×ÍýÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ÛÊ¸²½Å¬±þ¤Ë´Ø¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÀ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³«ÊüÀ¤È³°¸òÀ¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´Ä¶¤Ç¤Î³èÌö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ö¸þ¡×¤¬¶¯¤¯¡¢Nobby¤Ï¡Ö³«ÊüÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¡×¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Nobby¤Î·ë²Ì¤Ë¡ÖÎ©¾ì¾å¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ð³À¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£Nobby¤¬¡ÖÄ¹¤¯¶âÍ»¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤Ë¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°ð³À¤µ¤ó¤â¡Ö´ÉÍýÉôÌç¤ä¥³¥ó¥×¥é¿¦¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ÂÁ´»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ëÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ¸²½¤Ø¤Î·É°Õ¤È¸Ø¤ê¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡È°ÛÊ¸²½¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É¤È¡È¼«Ê¸²½¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥É¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂ¬¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¶¶¤ÏÁ°¼Ô¡¢Nobby¤Ï¸å¼Ô¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Âè°ìÊâ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÊ¸²½¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¤Âå¤äÉô½ð¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¡È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉ¬¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡ÊMust¡Ë¡É¤È¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊMust not¡Ë¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡È¥á¡¼¥ë¤Ï24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÊÖ¤¹¡É¡È¤ªµÒÍÍ¤Î°¸ý¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶³¦Àþ¤òºî¤ì¤Ð¡¢°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Þ¤êº¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ð³À¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§½µ´©Nobby¥¿¥¤¥à¥º
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÌÚÍËÆü 19:00-20:55
½Ð±é¼Ô¡§DJ Nobby¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë¡¢µÜÅÄ¥ê¥³¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡¢¹â¶¶Î¤¼Â¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://musicbird.jp/cfm/timetable/nobbytimes/