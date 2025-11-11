¶¶²¼Å°»á¡¢¹â»Ô¼óÁê¡Ö¸áÁ°£³»þÊÙ¶¯²ñ¡×¤ËÄó¸À¡Ö¸úÎ¨²½¤·¤¿¤é£²¡¢£³»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¡×ÆüÄø¡¢µÄÂê¤ò³«²ñÁ°¤ËÄê¤á¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï£±£±Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡Ö¸áÁ°£³»þ¤ËÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Î¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤« ¤ê·è¤á¤ë²ñµÄ¤Ë¡×¡Ö¸úÎ¨²½¤·¤¿¤é£²¡¢£³»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñ²È²ÝÂê¤ò¤¤¤í¤¤¤íµÄÏÀ¤¹¤ë»þÉáÄÌ¤Ï¥Æ¡¼¥Þ ·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¼ÁÌä»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¯¤»¤á¤Æ£³¡¢£´ÆüÁ°¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤âÈ¯ÁÛÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ì±´Ö¤Î´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²ñµÄ¤ÏÈóÀ¸»ºÅª¤Ç¤·¤ç¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ñµÄ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸úÎ¨²½¤·¤¿¾å¤ÇÄ«£³»þ¤«¤éÆ¯¤¯¤Ê¤éÂç»¿À®¡£¸úÎ¨²½¤·¤¿¤é£²¡¢£³»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
