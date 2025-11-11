実業家・与沢翼「この家は3億6800万円で買った」 間取り図紹介
「秒速で1億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏（43）が、自身のXを更新し、2018年に3億6800万円で購入した家の間取り図を公開した。
【写真】部屋広すぎ！当時3億円で買った自宅の間取り図
複数の画像を投稿した与沢氏は「日本の家用に大塚家具に発注かけました。11月21日に届くみたい」と家具を購入したことを報告。
家の間取り図も公開し「この家は3億6800万円で2018年に買ったんだけど、今や10億円超えで売れるらしい。平米1000万円。でも日本にはこれしかないから売らないけどね」と伝えた。
■与沢翼プロフィール
投資家兼個人事業主。1982年11月11日、埼玉県秩父市生まれ。私立武南高校を数日で中退後、旧大学入学資格検定に合格。早稲田大学社会科学部に入学。早大ビジネスプランコンテスト優勝。在学中に起業し年商10億円→倒産・自己破産。再び起業し「秒速で1億円稼ぐ男」としてメディアから注目を集めるが今度は税金滞納がきっかけで資金ショート。
負債完済後、日本法人を解散。2014年に海外へ移住し、株、FX、仮想通貨の研究が趣味。債券、保険の長期運用も行う。海外に出てからの7年余りで純資産は約80億円（時価）に到る（2021年当時）。
【写真】部屋広すぎ！当時3億円で買った自宅の間取り図
複数の画像を投稿した与沢氏は「日本の家用に大塚家具に発注かけました。11月21日に届くみたい」と家具を購入したことを報告。
家の間取り図も公開し「この家は3億6800万円で2018年に買ったんだけど、今や10億円超えで売れるらしい。平米1000万円。でも日本にはこれしかないから売らないけどね」と伝えた。
投資家兼個人事業主。1982年11月11日、埼玉県秩父市生まれ。私立武南高校を数日で中退後、旧大学入学資格検定に合格。早稲田大学社会科学部に入学。早大ビジネスプランコンテスト優勝。在学中に起業し年商10億円→倒産・自己破産。再び起業し「秒速で1億円稼ぐ男」としてメディアから注目を集めるが今度は税金滞納がきっかけで資金ショート。
負債完済後、日本法人を解散。2014年に海外へ移住し、株、FX、仮想通貨の研究が趣味。債券、保険の長期運用も行う。海外に出てからの7年余りで純資産は約80億円（時価）に到る（2021年当時）。