ミルクボーイ内海、編み物初心者→1週間で作った手編みアイテム披露し話題「凄い!!こんなに上達!?」「想像以上に大作」 ファンからも多くのアドバイス届く
お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（39）が11月5日から11日にかけて、自身のXを更新。「1週間編み物チャレンジ」と称し、かぎ針編みの挑戦の成果を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】くさり編みもままならない状態から…ミルクボーイ内海が公開した「1週間編み物チャレンジ」の成果
5日の投稿では、「あみぐるみを買ってみるも説明書の説明が初心者お断り！だったので、YouTubeで基本の編み方を学ぶ あ、無理かも」と、くさり編みもままならないような状態の写真を投稿。
翌日以降もファンからのアドバイスを受けながら毎日進捗を投稿し続け、9日の投稿ではついに「ちょっと空き時間があったので帰って編みました。できた瞬間興奮しました。ちょっといびつやけど、何よりも輝いて見える。生まれてきてくれてありがとう」と初めての“作品”ができたことを報告した。
さらに翌日10日の投稿では、「今編み終わりました。お昼12時からABCラジオ『ミルクボーイの火曜日やないか！』で、1週間編み物チャレンジの成果を発表します！どれだけ上手くなったのか！お楽しみに！」と自身の番組で成果発表することを予告し、番組放送後のきょうの投稿では「みなさんのアドバイスや応援のおかげで、1週間でここまで編めるようになりました！」と、共に番組パーソナリティーを務めるABCの鷲尾千尋アナウンサー（27）にプレゼントしたという自身の作品を公開。
「とりあえず編んでみてチャレンジして失敗したらやり直せばいい！編み物は人生！見守っていただきありがとうございました！」とファンへの感謝も述べた。
完成した作品の投稿にファンからは「一週間楽しませていただきました！そして作品が想像以上に大作！刺繍で仕上げる物は苦手なんですが（可愛くできる自信なくて）お顔の刺繍すごく可愛く仕上がってますね！」「凄い!!こんなに上達!?1週間で!?尊敬…凄い…」「すごいカワイイーーー」「1週間ですごいです！可愛い」などのコメントが寄せられ、またこれまでの進捗の投稿にも多数のアドバイスが寄せられていた。
