「ジャパニーズホラー!?」千鳥大興奮…『相席食堂』に天才少年？登場「出方が分かっとるわ」
きょう11日放送のABCテレビ『相席食堂』(後11:10〜 ※関西ローカル)は、素直で明るく奔放な芸能人が相席旅をする「異国の風相席」を届ける。
【動画】「天才やん」千鳥も思わずうなる天才少年？が登場
日本有数の鉄鋼の街、愛知県東海市にやって来たのは、ロシア出身の母と日本人の父を持つ村重杏奈。「当たり前のことを大きな声で言うだけでここまできた」という村重は、冒頭から明るく元気に村重節全開でスタートする。
東海市のシンボルともいわれる大仏が鎮座する公園では巨大な大仏に驚き、公園にいたママと和気あいあい。そんな公園で千鳥が「ジャパニーズホラー!?」と大興奮する天才少年と遭遇することに（!?）。予告動画でも、千鳥・大悟の「出方が分かっとるわ」とうなる声が。
さらに、地元で有名なお寺を訪ねると、街中にもかかわらず滝を発見。人工の滝に打たれて身を清められる“シティー滝行”はバルブで水量を調節できるのが特徴で、村重は中級者コースに臨む。今年は有名女性ファッション誌の表紙も飾り、勢いづく村重。滝に打たれながら、「1億万部の売り上げ！」と絶叫する。
そして、あんかけスパゲティのおいしい店で相席した地元の男性がボクシングジムを経営していると聞き、訪ねることに。女子選手とのスパーリングに挑む村重だが…。
このほか、ペルー出身で、日系の父とペルー人の母の間に生まれたアレクサンダーが愛知・豊田市でイメージなど全く気にしない振り切った相席旅を繰り広げる。
