シュトゥルマンスキーが「ガガーリン ヘリテージ1」を発表 “赤い1”で人類初の宇宙飛行をオマージュ
腕時計ブランド「シュトゥルマンスキー（STURMANSKIE）」の日本総代理店である株式会社ANDOROSは2025年11月11日、クラシックな手巻きモデル「ガガーリン ヘリテージ1」を発表しました。
「ガガーリン ヘリテージ1」の"赤い１"
ガガーリンは1961年4月12日に宇宙船「ボストーク1号（Vostok 1）」で人類初の宇宙飛行を達成。ミッション名そのものに“1”が含まれており、108分の初飛行として歴史に刻まれています。
宇宙開発史における『人類初の宇宙飛行＝No.1』という快挙が、このモデルの"赤い1"を象徴しています。
商品スペックモデル名： ガガーリン ヘリテージ品番：2609-3695120価格：8万9100円／ブレスレットモデル 11万7700円（各税込）限定：1000本ムーブメント：手巻きケースサイズ：40mmケース素材：ステンレススチール防水性能：日常生活防水風防：ミネラルガラス特長：赤く印された「1」インデックス／宇宙飛行記念デザイン
編集／sorae編集部
参考文献・出典史上初の宇宙遊泳を成功させた時計ブランドシュトゥルマンスキー。人類初の宇宙飛行を記念した"赤い1"。シュトゥルマンスキー「ガガーリン ヘリテージ1」に込められた、最初の一歩への敬意。（PRTIMES）