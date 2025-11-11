シュトゥルマンスキーが「ガガーリン ヘリテージ1」を発表　“赤い1”で人類初の宇宙飛行をオマージュ

腕時計ブランド「シュトゥルマンスキー（STURMANSKIE）」の日本総代理店である株式会社ANDOROSは2025年11月11日、クラシックな手巻きモデル「ガガーリン ヘリテージ1」を発表しました。

「ガガーリン ヘリテージ1」の"赤い１"

ガガーリンは1961年4月12日に宇宙船「ボストーク1号（Vostok 1）」で人類初の宇宙飛行を達成。ミッション名そのものに“1”が含まれており、108分の初飛行として歴史に刻まれています。

宇宙開発史における『人類初の宇宙飛行＝No.1』という快挙が、このモデルの"赤い1"を象徴しています。

【▲ ガガーリン ヘリテージ。左から2609/3695120、2609/3695120B（ブレスレットモデル）、2609/3695120（裏蓋）（Credit: ANDOROS）】

商品スペック

モデル名： ガガーリン ヘリテージ品番：2609-3695120価格：8万9100円／ブレスレットモデル 11万7700円（各税込）限定：1000本ムーブメント：手巻きケースサイズ：40mmケース素材：ステンレススチール防水性能：日常生活防水風防：ミネラルガラス特長：赤く印された「1」インデックス／宇宙飛行記念デザイン

編集／sorae編集部

（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。詳細や最新情報は公式サイトを参照してください）