今、日本のチーズが注目されています。国内のチーズ工房の数はこの20年で3倍以上に！日本ならではの発酵技術を使ったチーズも誕生し、脚光を浴びています。

東京・渋谷にあるチーズとピザのお店。ランチタイム、みなさんのお目当ては、イタリア発祥のフレッシュチーズ「ブッラータ」を使ったマルゲリータ。ナイフを入れると、モッツァレラの袋からフレッシュクリームがジュワーっと溢れるブッラータ。もっちりとした生地と、とろけるような質感がたまりません。

50代

「普段食べるのよりミルキー。すごくミルキー」

20代

「すぐ溶けてなくなる。クリーミーでよかったなと思いました」

自社工房で毎日搾りたての生乳を使いチーズを作る。まさに出来立てが楽しめるんです。

チーズクラフトマン 貞光信哉さん

「（ピザは）国産チーズとは相性がいいと思うので、チーズだけじゃなくて全部国産でやりたいと思っています」

こうした国産のチーズが今、増えているんです！

出水麻衣キャスター

「すごいいっぱい、チーズが冷蔵庫の中にぎっしり。皆さん真剣な表情でチーズを吟味して、どんどん買っていってます」

東京・恵比寿で、あすまで開催されている「チーズフェスタ」。世界中から350種類以上のチーズが大集合しているんですが、ここでも注目されているのが、国産チーズです！

全国で酪農家が年々減っている一方で、チーズ工房は増加。去年は347か所と、およそ20年前に比べて3倍以上に増えているのです。

日本チーズ協会 奥泉明子 事務局長

「日本のチーズの味が海外でも認められている」

ヨーロッパで行われているチーズコンテストでも、日本のチーズは毎年入賞しているそう。中でもおすすめなのが…

日本チーズ協会 奥泉明子 事務局長

「滋賀県、山田牧場のラクレットです」

先月行われたコンテストで農林水産大臣賞に輝いた日本一のチーズ！さらに、世界初となるチーズも…

日本チーズ協会 奥泉明子 事務局長

「世界初の麹で熟成させたチーズ。ものすごくうま味があります」

宮城県、蔵王酪農センターで作られた「麹チーズ 蔵」。成型したチーズを麹菌にくぐらせることがポイント。隠し味に酒粕を使うことで、麴の風味が口いっぱいに広がるといいます。

蔵王酪農センター 宮沢秀夫 常務理事

「うまみ成分がカマンベールチーズの5倍含まれている。麹菌の力がとても強いので熟成がどんどん進んでいく」

農林水産省は、国産チーズの競争力を高めるため、開発や製造などを支援しています。

蔵王酪農センター 宮沢秀夫 常務理事

「日本の優れた生乳をより付加価値の高いものにして、チーズにという部分に関してはまだまだ伸びていく乳製品なのかなと」