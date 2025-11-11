俳優の常盤貴子さんが自身のインスタグラムを更新。

肺炎のため亡くなった、仲代達矢さんを追悼しました。



【写真を見る】【 常盤貴子 】 仲代達矢さんを追悼 「本当に 本当に 本当に… 悲しいです」「大大大好きな 尊敬する仲代達矢さま」「これからも、、見守ってくださいね」





常盤貴子さんは「今年の6月。能登演劇堂で拝見した『肝っ玉かあさん』での、元気なお姿。」と綴ると、仲代達矢さんらと一緒に写った写真をアップ。



続けて「昔から能登と関わり、関係性を育んでこられた。震災後の能登で演劇を再び上演してくださった功績は計り知れない。」と、綴りました。





そして「92歳で主演。それはそれは力強く、迫力があり、肝っ玉なかあさんでした。お芝居に感動した後、あんなに涙が止まらなかったカーテンコールは初めてだった。この公演をやり遂げてくださった仲代さんや、無名塾メンバーへの思いが、能登演劇堂中に広がり、震災を乗り越え再スタートをきった劇場もまた、大いに喜んでいるような、あたたかい、感動的な千穐楽だった。」と、記しました。





常盤貴子さんは「今年の元日には、能登の方々が再び元日を迎えることに不安を覚えてらっしゃるからと、能登入りをしようとしていたものの、それをすることによって、かえって迷惑をかけるかもしれないと、諦め、同じ思いでいた私たちの元日インスタライブに急遽、特別出演してくださった。」と、投稿。



続けて「あいの風Tシャツを購入しに青山の会場に足を運んでくださったり、私が能登瓦で作ってもらったハートのペンダントをリメイクしてブローチにしてくださり、取材を受けてくださったり…仲代さんの能登愛には感謝をしてもしきれないです。」と、記しました。





最後に、常盤貴子さんは「本当に 本当に 本当に… 悲しいです 優しくて 頼もしい 明るくて チャーミングな でも鬼気迫る迫力のある 大大大先輩の 大大大好きな 尊敬する仲代達矢さま 能登を一緒に応援させてくださり、ありがとうございました」「これからも、、見守ってくださいね。ご冥福をお祈りします」と、その思いを綴っています。







