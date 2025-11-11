魚津市は市内唯一の公的病院である富山労災病院に対し、来年度から3年間で6億円の財政支援を行う方針を示しました。



魚津市の富山労災病院は、1958年に開院し、独立行政法人、労働者健康安全機構が運営しています。



市立病院ではありませんが、市内唯一の公的病院です。



しかし、人件費の上昇やコロナ禍以降の受診者の減少などで厳しい経営が続いていて、昨年度の赤字はおよそ5億7000万円、今年度もおよそ4億6000万円の赤字を見込んでいます。





病院は、来年春から病床の機能転換と削減を実施し、2029年度の黒字化を目指していますが、来年度から2028年度までの3年間で、さらにおよそ11億円の赤字が見込まれています。これに対し、魚津市は電子カルテの更新費用5億円を除いた6億円を上限に財政支援を行う方針を示しました。財源は、昨年度の決算剰余金を財政調整基金に積み立てて確保するとしています。魚津市 村椿市長「市民の思いのこもった応援をいただいた病院を地域医療の中核拠点として残していく、つないでいくということは非常に重要なことだと思っています」一方で、市は富山労災病院に対し、高度医療機器の補修費を2016年から毎年およそ6000万円支援しています。さらなる高額の支援となることから、市は議会や市民の理解を得ながら進めたいとしました。魚津市と同様に、市内に公立病院がなく公的病院のみがある小矢部市と滑川市は、それぞれ運営補助を行っていて、小矢部市は年間およそ6700万円、滑川市はおよそ5000万円を支援しています。