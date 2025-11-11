通学路での交通事故を防ごうと、実証実験が始まりました。車を減速させる装置・その名も「スムーズ横断歩道」を使用します。

【写真を見る】車を減速させる装置「スムーズ横断歩道」とは？急ブレーキ多発地点で実証実験が始まる【岡山・新見市】

いったいどのような横断歩道なのでしょうか？

（秋庭記者）

「こちらが交通事故を防ぐため通学路に設置されたスムーズ横断歩道です」



新見市と国土交通省が連携した「スムーズ横断歩道」の実証実験がきょう（11日）から始まりました。

横断歩道を、道路から10センチ盛り上げることで通過する車の減速を促しますさらに運転手から歩行者が見えやすくなるといった効果も期待できるといいます。

急ブレーキが多発していた場所に…

（新見市建設課 冨谷貴郭主任）

「クランク状の交差点となっておりまして横断歩道の視認性が低い」

設置されたのは急ブレーキが多発し、事故の発生が懸念されている場所です。

「スムーズ横断歩道」の効果の検証には、高速道路や一般道に設置されたアンテナやカーナビ通信などによりビッグデータを取得できるETC2・0を活用。

横断歩道を通過した車から速度などのデータを収集することで、減速につながるかどうかを調べるといいます。



（新見市建設課 冨谷貴郭主任）

「安心安全に通学路を登下校できること、また地区の皆様も安心してこの道路を利用できること」



登校する子どもたちも見慣れない横断歩道に興味津々です。



（利用した小学生）

「ボコっとしているところがいい」

「事故とかがなくなりそうだと思いました」



移動も可能なスムーズ横断歩道は12月8日まで設置され、検証結果を踏まえたうえで常設するかどうかを検討する方針です。