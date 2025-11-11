¡Ú¥Þ¥Ä¥¥è¡Û3¥ö·î¤Ë1ÅÙ¤Ç¹õ¥«¥Ó¤¹¤Ã¤¤ê¡ª¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎÀöÂõÁå¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Ç¯Ëö¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é&¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü¤«¤é¡¢¡Ömatsukiyo WASHBLACK¡¡¹âÇ»ÅÙ±öÁÇ·Ï ÀöÂõÁå¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¥¿¥Æ·¿¡¦¥É¥é¥à¼°¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ
¡Ömatsukiyo WASHBLACK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¿å¥¢¥«Íî¤È¤·¡¢¥³¥²Íî¤È¤·¡¢¥Ð¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢¥È¥¤¥ì¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¨¥ê¤½¤ÇÍÑÀöºÞ¡¢¥·¥ß¤È¤êÀöºÞ¤Ê¤É£¶¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤òÆÃÄ¹¤È¤¹¤ëÀöºÞ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¡Ömatsukiyo WASHBLACK¡¡¹âÇ»ÅÙ±öÁÇ·Ï ÀöÂõÁå¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢ÀöÂõÁå¤Î¹õ¥«¥Ó±ø¤ì¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÀöÂõÁåÍÑÀö¾ôºÞ¡£
ÆÈ¼«¤Î±öÁÇ½èÍýµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¡Ö»Í¹ñ²½À®¹©¶È¡×¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î±öÁÇ¤È¶¯¥¢¥ë¥«¥êÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½èÊý¤ÇÀöÂõÁåÆâ¤Î¹õ¥«¥Ó±ø¤ì¤òÅ°ÄìÊ¬²ò¤·½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Æ·¿¡¦¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ÎÎ¾¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢3¥ö·î¤Ë1ÅÙ¤Ç´ÊÃ±¤ËÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦matsukiyo WASHBLACK¡¡¹âÇ»ÅÙ±öÁÇ·Ï ÀöÂõÁå¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
ÍÆÎÌ¤Ï1²óÊ¬¡Ê200g¡Ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï968±ß¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô