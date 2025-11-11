JR西日本は、調理に使われた廃油などから作られる、次世代バイオディーゼル燃料によるディーゼル列車の営業運行を、国内で初めて岡山県で開始しました。

【写真を見る】「次世代バイオディーゼル燃料」営業列車に使用するのは国内初の試み 年間で一般家庭約2000世帯分のCО2排出削減に【岡山】

（JR西日本 林秀樹岡山支社長）

「100%次世代バイオディーゼル燃料による運行をこの岡山エリアで開始することと致しました」



運行開始にあわせ、給油の様子が公開されました。

てんぷら油の廃油などを原料に精製され、これまで軽油が使われていた設備にそのまま転用できる次世代バイオディーゼル燃料です。

営業列車での使用は国内初

植物由来の油が主体となっていて、その生育の過程でCО2が吸収されることから、燃焼しても実質の排出量がゼロとなります。

営業列車に使用するのは国内初の試みで、岡山県内のディーゼル車全59車両が対象。年間、一般家庭約2000世帯分のCО2排出削減につながるということです。



（JR西日本 林秀樹岡山支社長）

「鉄道車両だけではなくて他の乗り物や機械などでも軽油を使うものでは、これをどんどん使っていっていただくきっかけになれば」

JR西日本では、今後運用範囲の拡大を目指していきたいとしています。