INI¡¢½é¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¡ÖPresent¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤ÎMV¸ø³«¡ªÉñÂæ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¼º¤ï¤ì¤¿³¹

INI¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPresent¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷
¡ÖPresent¡×¤Ï¡¢INI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈÀ¾Þ«¿Í¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ª¤ê¡¢ ¡È°¦¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤Ç²ò¤¤Û¤°¤·¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅù¿ÈÂç¤ÎÉ½¸½¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×R¡õB¥Ùー¥¹¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥½¥ó¥°¡£
Ä°¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ ¤³¤Î¶Ê¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦INI¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤Î²¹¤â¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¼º¤ï¤ì¤¿³¹¤ÇºÆ¤ÓINI¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´×»¶¤È¤·¤¿³¹¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑÉÊ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¡¢Éñ¤¤»¶¤ëÀã¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎINI¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢³Ú¤·¤²¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
2025.11.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖPresent¡×
2025.11.19 ON SALE
SINGLE¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×
