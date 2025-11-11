竹内涼真×町田啓太が濃密ダンスで魅せる！『10DANCE』に土居志央梨＆石井杏奈の参戦が決定
竹内涼真さんと町田啓太さんがW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』(2025年12月18日(木)配信)の追加キャストが解禁され、主人公二人のダンスパートナーとして土居志央梨さんと石井杏奈さんの出演が明らかになった。
【写真】バレエ経験者の土居志央梨さんは見事な開脚を披露
■“虎に翼”土居志央梨が魅せる情熱的ダンサー
連続テレビ小説『虎に翼』で男装の弁護士・山田よね役を演じ、大きな話題を呼んだ土居志央梨さんが、ラテン部門日本チャンピオン・鈴木信也(竹内涼真)のパートナー、田嶋アキ役で出演する。今回は長年のバレエ経験を活かし、クールな弁護士役とは180度異なる情熱的なダンサーを演じる。
公開された場面写真では、プロの道も目指していたというバレエの実力を証明するかのような見事な開脚を披露。その柔軟性と表現力に、早くも注目が集まっている。
■石井杏奈が演じる気品あるダンサー
一方、スタンダード部門日本チャンピオンで世界2位、「帝王」の異名を持つ杉木信也(町田啓太)のパートナー・矢上房子役には石井杏奈さんが抜擢された。『ガールズ・ステップ』や『チア☆ダン』でダンスシーンを披露し、高い身体能力と演技力に定評がある石井さん。プロダンサーとしての活動経験も持つ彼女が、堂々たる貫禄で冷静かつ気品あるダンサーを体現する。
■原作者が語る“官能の映画”
本作は「このBLがやばい！2019」を受賞した原作を、『るろうに剣心』シリーズの大友啓史監督が映像化したもの。追加キャスト発表を受けて、原作者の井上佐藤さんはSNSで「試写で映画『10DANCE』を初めて拝見したとき、センシュアル・エモーショナル・フェティシズムという三点がまず浮かびました」と切り出し、竹内さん演じる鈴木について「煽情的な肉体と、南国の怠惰に宿るむせ返るような色気、ワンコではなく狼のような鈴木信也」、町田さん演じる杉木を「汚いものはすべてきちんと包装してきれいに押し隠しているはずが、眼差しからこぼれる叙情的かつ強欲が垣間見えるエロスを纏った杉木信也」と表現。
さらに、大友監督の映像美について「空間の奥行きや、湿気を感じるのにフワッとした空気感、手や身体を舐めるような映像に痺れ、フェティシズムを感じます」と、原作者ならではの視点で作品の魅力を語っている。
■竹内涼真×町田啓太が濃密ダンスで魅せる
物語の中心は、ラテンダンスの日本チャンピオン・鈴木信也とスタンダードダンスの日本チャンピオンで世界2位の杉木信也。名前が1文字違いで比較されることに苛立つ鈴木に、杉木が「10ダンスでチャンピオンを共に目指そう」と提案。ラテン5種とスタンダード5種、全10種類のダンスで競い合う究極の競技に挑む二人が、激しくぶつかり合いながら互いに惹かれていく――。
現在、竹内涼真さんは、今期ナンバーワンドラマとの呼び声も高い『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に出演し、その演技力が高く評価されている。一方の町田啓太さんは、Netflixで配信された『幽☆遊☆白書』実写版でのコエンマ役、同じくNetflixオリジナルシリーズ『グラスハート』への出演など、配信プラットフォームでの活躍が目立つ。
土居志央梨さん、石井杏奈さんという実力派女優の参戦により、さらに厚みを増した『10DANCE』。竹内涼真さんと町田啓太さんが魅せる濃密なダンスシーン、そして新たに加わったキャスト陣との化学反応にも注目だ。
Netflix映画『10DANCE』概要
出演：竹内涼真、町田啓太、土居志央梨、石井杏奈、浜田信也、前田旺志郎、Nadiya Bychkova、Susie Trayling、Pasquale La Rocca
原作：井上佐藤『10DANCE』(講談社「ヤングマガジン」連載)
監督：大友啓史
脚本：吉田智子・大友啓史
撮影：佐々木達之介
照明：鈴木岳
録音：川俣武史
美術：佐久嶋依里・加藤たく郎
音楽：横山克
エグゼクティブ・プロデューサー：佐藤善宏
プロデューサー：宮内貴子・石塚紘太
制作会社：エピスコープ株式会社
製作：Netflix
