¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·Å¡Ê¤«¤¯¤¬¤±¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï10Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë³°¸ò¥Þ¥Ê¡¼¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»öÂÖÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
é»á¤Ï8Æü¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï11Æü¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÔÊóÆ»´±¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î´±Î½¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼Ç÷Åª¸ÀÆ°¤ò¸·½Å¤ËÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¡¢¼«Í³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸Ç¤¯¼é¤ê¡¢ÍýÇ°¤Î¶á¤¤¹ñ²È¤È¶¦¤ËÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¸½¾õ¤ò¶¦¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤È°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¢Ê¿ÏÂ¡¢°ÂÄê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¦³°¸òÉô¤âÈãÈ½¡ÖÇÆ¸¢¼çµÁÅªÂÖÅÙ¤ò¤è¤ê°ìÁØÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡×
é»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤â11Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£é«¸÷°Î¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤¤¡ËÊóÆ»´±¤ÏÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤Ë¤è¤ë¡ÖÀïÏµ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÏÀ¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ»Íý¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Ê¤¤ÇÆ¸¢¼çµÁÅªÂÖÅÙ¤ò¤è¤ê°ìÁØÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡¼£¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÏÀ¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¼óÇ¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔ·É¤ÇÌµÎé¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤¬10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¸·½Å¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñÂæÏÑ¤Ï¼ç¸¢¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Ï¸ß¤¤¤ËÎìÂ°¤»¤º¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÂæÏÑ¤òÅý¼£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¸øÇ§¤ÎµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤È¸½¾õ¤À¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢ÍÌô¡è§¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢ÍÌô¡è§¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë