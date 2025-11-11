11月9日、渡辺謙がトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演したところ、俳優・山崎努からのメッセージが紹介された。久しぶりの山崎の肉声が反響を呼んでいる。

この日は、渡辺と親交のある横浜流星、坂口健太郎、妻夫木聡がVTR出演し、仕事先やプライベートでの渡辺に関するエピソードを披露した。番組終盤、渡辺の“大先輩”が登場したのだ。

「MCの山崎育三郎さんが、『現在闘病中とのことなのですが、お電話でコメントをいただいています』と、山崎さんから電話でメッセージが寄せられたことを明かしました。渡辺さんは駆け出しのころから、山崎さんに強い影響を受けており、父親のように慕ってきました。

山崎さんは60歳で舞台俳優を辞めたこともあり、『映像も期待してるけど、舞台もしてほしい』と渡辺さんへの思いを告白。続けて、『あまり守りに入らないで、今までの謙のスタイルでこれからもやってほしいと思います。自由に奔放にやってください』と語っていました」（スポーツ紙記者）

大先輩からのメッセージを受け、渡辺は「この世界でのお父さん。褒めてもらいたいわけじゃないけど、見ていてもらいたい」と、涙を見せながら感謝の気持ちを示した。山崎の肉声が紹介されたことに関して、Xでは

《山崎努氏、しょうがないけどもう声がでてないなあ…》

といった心配する声が聞かれていた。一方で、

《山崎努からのメッセージ泣く》

《山崎努さんの音声、昔ではなく、現在だよね こっちのが全然価値あってありがたいこと至極》

など、肉声が聞けたことを喜ぶ声も見受けられる。

山崎は1963年の映画『天国と地獄』で注目を集め、半世紀近くにわたって俳優として第一線で活躍してきた。ただ、近年は苦難に見舞われることも多かった。

「2021年の『WEB女性自身』で、奥さんが自宅の階段を踏み外して骨折し、“老々介護”をしていると伝えられました。さらに、2024年2月には、山崎さんにステージ4の食道がんが見つかり、抗がん剤で治療したことを、『スポーツニッポン』などのインタビューで明かしています。『おしゃれクリップ』で紹介された電話での声は、以前に比べて張りがないような印象を受け、心配した人もいたようです」（芸能記者）

闘病中という事情もあってか、山崎は2024年1月期の山下智久主演ドラマ『正直不動産2』（NHK総合）に出演して以降、ドラマ出演はない。ただ、続けていることもあるという。

「2022年にXのアカウントを開設し、闘病中も近況や写真を投稿していました。最近は大学で講演イベントをおこなったり、ラジオに出るなど、無理のない範囲で仕事をしているようです。体調が心配されていますが、やはり山崎さんの演技を見たい人も多いようです」（同前）

12月2日で89歳になる山崎。もう一度、テレビで元気な姿を見せてくれることを期待したい。