「ナイストラップ」久保建英が19歳MFに声掛け、ムードメーカー長友不在のチームで“声”でも存在感【日本代表】
11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表との国際親善試合に挑む日本代表が11日、千葉県内で２日目のトレーニングを実施した。
この日、屋外練習に参加したのは、初日から合流している久保建英、中村敬斗、菅原由勢、安藤智哉、佐藤龍之介、早川友基、南野拓実、町野修斗、瀬古歩夢の９人だった。
ムードメーカーの長友佑都が天皇杯の影響で招集外となったなか、シュート練習では久保建英が積極的に声を出していたのが印象的で、19歳のMF佐藤に対しても「ナイストラップ」「ナイスシュート」と声を掛けていた。
明日は、基本的に招集メンバー26人全員が屋外でトレーニングを実施すると見られる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
