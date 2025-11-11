¥ì¥Î¥Ü¡¢Ryzen AI 300¥·¥ê¡¼¥º¤òÅëºÜ¤·¤¿1¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆÎÌ¤ÎCopilot+ PC¤Ê¤É
¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î11Æü¡¢Ìó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¾®·¿ãþÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡ÖThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡ÖThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6¡×¥·¥ê¡¼¥º
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢AMD Ryzen 200¥·¥ê¡¼¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¡¢ºÇÂç50TOPS¤ÎNPU¤òÆâÂ¢¤¹¤ëAMD Ryzen AI 300¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ¤·¤¿Copilot+ PC½àµò¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¡£Á°¼Ô¤Ç¤ÏºÇÂç16TOPS¤È¤Ê¤ëRyzen 7 250¤Ê¤É¤ÎCPU¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢Ubuntu¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸å¼Ô¤ÏºÇÂç50TOPS¤ÎNPU¤Ë¤è¤ë¥í¡¼¥«¥ëAI½èÍý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Copilot+ PC¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜÂÎ¤ÏºÇÄ¹Éô¤ÇÌó183mm¡¢ÍÆÀÑÌó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÄ¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢USB Type-C 3.2 Gen2¤äHDMI 2.1¡¢DisplayPort 1.4¡¢ÍÀþLAN¥Ý¡¼¥È¡ÊRJ-45¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÅëºÜ¡£¾®·¿¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿½ÀÆð¤ÊÀßÃÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ãþÂÎ¤Ë¤ÏÌó85¡ó¤ÎºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen 200¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ
OS¡§Windows 11 Pro¡¿Home¡¢Ubuntu
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 200 ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇÂç16TOPS NPUÂÐ±þ¡Ë
¥á¥â¥ê¡§ºÇÂç64GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§ºÇÂç2TB
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§dTPM 2.0¡¢Microsoft Pluton¡¢Smart USB Protection¡¢secure wipe¡¢Cover Tamper Detection
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§APUÆâÂ¢
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡§USB Type-C 3.2 Gen 2¡¢USB 3.2 Gen 2¡ß2¡¢USB 2.0¡ß3¡¢HDMI 2.1¡¢DisplayPort 1.4¡¢ÍÀþLAN¡ÊRJ-45¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏ¥³¥ó¥Ü¥¸¥ã¥Ã¥¯
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§36.5¡ß182.9¡ß179mm¡Ê½ÄÃÖ¤»þ¡Ë
½Å¤µ¡§Ìó1.13kg¡Á¡ÊºÇÂç¹½À®»þ¡Ë
ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen AI 300¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ
OS¡§Windows 11 Pro¡¿Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen AI 300¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇÂç50TOPS NPUÆâÂ¢¡Ë
¥á¥â¥ê¡§ºÇÂç64GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§ºÇÂç2TB
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§dTPM 2.0¡¢Microsoft Pluton¡¢Smart USB Protection¡¢secure wipe¡¢Cover Tamper Detection
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§APUÆâÂ¢
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡§USB Type-C 3.2 Gen 2¡¢USB 3.2 Gen 2¡ß2¡¢USB 2.0¡ß3¡¢HDMI 2.1¡¢DisplayPort 1.4¡¢ÍÀþLAN¡ÊRJ-45¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏ¥³¥ó¥Ü¥¸¥ã¥Ã¥¯
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§36.5¡ß182.9¡ß179mm¡Ê½ÄÃÖ¤»þ¡Ë
½Å¤µ¡§Ìó1.13kg¡Á¡ÊºÇÂç¹½À®»þ¡Ë
