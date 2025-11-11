休漁が続いていた小型船のスルメイカ漁で、再開されてから初めてとなる競りが函館の市場で行われました。



久々のイカの姿にマチも活気づいています。



１１月１１日午前５時ごろ、函館港に漁を終えた船が戻ってきました。



ケースの中には…スルメイカです。



１ケース当たり５キロ入っています。



（漁師）「５８箱！やっぱりね、出られるだけいいよ。１００（箱）でもとれればね」





小型船での漁を巡っては、１０月の時点で水産庁が定める漁獲可能量の上限を超え、道内でも休漁が続いていました。そこで道は、資源調査への協力を条件に小型漁船に許可を出すと決め、１０日に３週間ぶりに漁が再開されたのです。

１１日朝、函館の卸売市場で水揚げされた量はおよそ３.７トン。



漁の再開後初めてとなる競りが始まりました。



最高値は５キロで７９００円。



平均しても７０００円ほどと、２０２４年の同じ時期と比べ１．５倍ほど高い値段での取引でした。



（函館魚市場 美ノ谷貴宏取締役営業部長）「海の状況も初日としては良くなかったので、まだまだこれから順調にとれてくれることと、限られた４００トンという枠を大事に使っていけたらなと思っています」





函館市内の鮮魚店にはさっそくスルメイカが並び、１杯５００円から７００円ほどで販売されました。



（森町から来た客）「イカのことを思い出して、ニュースでやっていたので来た。みんなで分けて食べます。楽しみ」



（富田鮮魚店 富田和子さん）「みなさん喜んで買いに来てくれているからまず一安心。これが１日でも長く続いてくれたらなお安心なんですけどね」



やっと戻ってきたスルメイカ。



２０２６年１月末まで、４００トンという上限の中でいつまで漁を続けられるのか、今後の動向が注目されます。