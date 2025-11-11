µÈÅÄ±Éºî¡¢¹âµé¥®¥¿¡¼¼ê¤ËÃÆ¤¸ì¤êÇ®¾§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¾¶ÊÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡Ê56¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ê14Æü¸ø³«¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Â¤¤¡Ä¥é¥¤¥À¡¼¥¹»Ñ¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤¹¤ëµÈÅÄ±Éºî
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¡È¥Ü¥¹¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ìÂ³¤±¡¢º£¤Ê¤ª¸½Ìò¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÇ®¤¤²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤Î20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Á÷¤ë¡ÖBorn in the U.S.A¡×¤ÎÁ°Ìë¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨À±¾ò´ú¤òÇØ¤Ë²Î¤¦¡È¥Ü¥¹¡É¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î±Ç²è¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬°¦ÍÑ¤·¤¿100Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤ÎÄ¶¹âµé¥®¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ØJ-200¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡×¤ò¥Õ¥ë¤ÇÃÆ¤¸ì¤êÇ®¾§¡£´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¶ÛÄ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
