『札幌グランドホテル』にて、2025年11月15日（土）から『クリスマスアフタヌーンティーセット』、12月19日（金）から『クリスマスグランドアフタヌーンティーセット』を味わうことができます。

ホテル館内のクリスマス装飾がスタートする2025年11月15日（土）から味わうことができる『クリスマスアフタヌーンティーセット』は、見た目も華やかな『ストロベリーショートケーキ』や、クリスマスの定番スイーツ『ジンジャーマンクッキー』などを取り入れたスペシャルバージョンのアフタヌーンティー。

クリスマスのお茶会やご自分へのご褒美にもおすすめです。

また、2025年12月19日（金）からは期間限定の華やかなアフタヌーンティーセット『クリスマスグランドアフタヌーンティーセット』が登場！

こちらも『シュトーレン』『ブッシュドノエル』などの伝統的なクリスマススイーツに加え、『スパークリングワインジュレ』や『ローストビーフサンドウィッチ』などちょっと贅沢気分を味わえるメニューが並びます。

詳細情報

クリスマスアフタヌーンティーセット

提供期間：2025年11月15日（土）～12月25日（木）

提供時間：12:00～16:00（L.O.）

提供場所：札幌グランドホテル 本館1階 ロビーラウンジ ミザール

料金：1人 4,000円

電話番号：011-261-3376

※利用は2時間単位。

※1日30食限定。

クリスマスグランドアフタヌーンティーセット

提供期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木）

提供時間：第1部 12:30～14:30／第2部 15:00～17:00

提供場所：札幌グランドホテル 本館1階 ロビーラウンジ ミザール

料金：1人 6,500円

電話番号：011-261-3376

※利用は2時間単位。

※1部、2部ともに各10食限定。

※前日正午までに要予約。オンラインにて事前決済。

北海道Likers編集部のひとこと

『札幌グランドホテル』の人気のアフタヌーンティーが、クリスマスは一層華やかに！

『クリスマスグランドアフタヌーンティーセット』はスコーンは食べ放題◎ いつもより華やかなアフタヌーンティーセットで優雅な時間を過ごすことができそうですね。

ホテル内のクリスマス装飾とともに、キラキラ輝くフェスティブシーズンを楽しんでみてはいかがでしょうか。

