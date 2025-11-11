本日の【株主優待】情報 (11日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (11日 発表分)



11月11日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■記念優待 ――――――――――――



ランディックス <2981> [東証Ｇ] 決算月【3月】 11/11発表

設立25周年記念株主優待を実施。25年12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1万5600円分を贈呈する。



■実施 ――――――――――――――



ネポン <7985> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/11発表

26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律5000円分のQUOカードを贈呈する。



いちご <2337> [東証Ｐ] 決算月【2月】 11/11発表

「2025Ｊリーグアウォーズ」の招待チケットをペアで5名に、計10枚を抽選式で期間限定優待として贈呈する。対象は25年2月末時点の株主。



いちごホテルリート投資法人 <3463> [東証Ｒ] 決算月【1月、7月】 11/11発表

「2025Ｊリーグアウォーズ」の招待チケットをペアで5名に、計10枚を抽選式で期間限定優待として贈呈する。対象は25年7月末時点の投資主。



いちごオフィスリート投資法人 <8975> [東証Ｒ] 決算月【4月、10月】 11/11発表

「2025Ｊリーグアウォーズ」の招待チケットをペアで5名に、計10枚を抽選式で期間限定優待として贈呈する。対象は25年4月末時点の投資主。



いちごグリーンインフラ投資法人 <9282> [東証IF] 決算月【6月】 11/11発表

「2025Ｊリーグアウォーズ」の招待チケットをペアで5名に、計10枚を抽選式で期間限定優待として贈呈する。対象は25年6月末時点の投資主。



■拡充 ――――――――――――――



オーハシテクニカ <7628> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/11発表

25年12月末を基準日とする1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



メック <4971> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/11発表

継続保有期間「1年以上」の要件を追加。新制度では、12月末時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて1000～3000円分のQUOカードを贈呈する。



ユアサ・フナショク <8006> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/11発表（場中）

25年9月末を基準日とする1→4の株式分割実施に伴い、株主優待制度を一部変更。26年3月末基準日からは、3月末時点で200株以上を保有する株主に、保有株数に応じて2000～5000円相当の自社製品を贈呈する。実質拡充。



北洋銀行 <8524> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/11発表（場中）

保有株数の要件を2500株以上→1500株以上に引き下げる。1500株以上2500株未満の株主には保有期間に応じて2000～3000円相当の北海道特産品を贈呈する。また、27年3月末から優待品に「ホテル等宿泊（補助）券」（保有株数2500株以上が対象）を追加する。



東陽倉庫 <9306> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/11発表（場中）

保有株数の区分に「5000株以上」を新設し、ギフト券3万円相当を贈呈する。



株探ニュース

