熊本県阿蘇市は県内でも有数の観光地です。

【写真を見る】フォロワー数が人口を超えた「阿蘇市公式」インスタグラム SNS運用で大切なのは“季節の変化”と“身近さ”

人口2万3千人の自治体ですが、市の公式インスタグラムのフォロワー数が3万人を超え、人口を上回りました。

県内の他の観光地のアカウントと比べても、熊本市は１万3000人、天草市は1万6000人なので、かなり多いと言えます。

なぜ、ここまでフォロワーが増えているのか。全世界へ「阿蘇」を発信する舞台裏に密着しました。

紙では伝えられない「今」をSNSで

この日、阿蘇市にある神社で、園児たちが「火の用心」を呼びかけていました。

そこに保護者と並んでカメラを構える男性がいました。動画制作などを行う「阿蘇テレワークセンター」の職員、土井谷亮さんです。

阿蘇市から公式インスタグラムの運用を任されています。

街なかを練り歩く園児たちを追いかけて･･･時には全速力！

ふと足を止めた土井さん。園児たちが色づいたイチョウの前を横切る瞬間をカメラでとらえます。

阿蘇テレワークセンター 土井谷亮さん「観光客の方がインスタグラムを見てくれるので、そういう人たちにも『今、紅葉なんだ』みたいな情報を届けられるように」

かつて阿蘇市の情報発信は広報誌がメインでした。

阿蘇市職員「取材をして1か月以上経った後とかに紙で発行していたので。季節のものでしたら、発行して出したときにはもう時期が終わっている」

紙では伝えきれない「今」を届けるため、10年ほど前にSNSの運用を始めましたが、そこには行政ならではの壁がありました。

阿蘇市職員「行政でやるので、間違った情報を発信しちゃいけないんですけど、堅苦しくなってもいけないので、バランスを考えて発信するのが難しい」

阿蘇市では、新しい発想や専門的な技術を取り入れたいと、土井谷さんたちに運用を依頼をしました。

季節の変化を画面で伝える

短い動画を流す「リール投稿」では、より自由で柔軟なアイデアが光ります。行政と連携するからこそ撮れるという映像もうまく生かします。

一番反響が大きかったのは「米塚」の野焼きです。

再生数は158万回を記録しています。

土井谷さん「なかなか今って野焼きが見られないんです。危ないので。野焼きを見たいという思いと、実際に撮りにいけないという状況から、阿蘇市公式として野焼きの様子を動画にして出せればいいなと思い、撮りました」

見てくれる人に何が響くのか･･･試行錯誤は続きます。

土井谷さん「やっぱり、それなりに緊張しますね。全然伸びなかったらどうしようって」

大切にしているのは「阿蘇の季節の変化」です。

土井谷さん「アカウントをめくっていくと、風景の変化が見てとれる。1回の観光だけじゃなくて、夏に来た人が秋にも行ってみようとか。何度も訪れたくなる阿蘇を感じていただければなと」

発信したいのは自然の風景だけではありません。

「人の魅力」もまた阿蘇の財産です。

土井谷さん「風景にしか興味がなかった人も、街の様子に触れられる。それで阿蘇市の話題を身近に感じてもらえたらなという意図で作っています」

テレワークセンターは今後について、フォロワー数を増やすことはもちろんですが「アカウントの成長が市の利益に還元される実感づくり」も目指したいと話しています。

フォロワー3万人の数字の裏には、阿蘇の魅力を誰よりも感じている土井谷さんの情熱がありました。