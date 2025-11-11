「ねぇ、ストックないよ？（＝補充は妻の仕事だよね？）」報告“だけ”夫が5歳の息子に『教えられたこと』
筆者の知人Aさんは共働きで5歳の息子を育てる30代の母親です。夫も家事や育児に協力的な「気が利くタイプ」だと前までは思っていました。
ある朝、忙しく支度をするAさんに、夫が「トイレットペーパーなくなってるよ」「麦茶もないよ」と次々声をかけてきて、言葉だけしかかけていないことに気がついたのです。
気づいた違和感と息子の対応
息子が自ら水を補充する姿を見て、夫は自分との違いにハッとさせられたようでした。
それ以来、夫は「なくなった」と報告するだけでなく、自ら補充まで行うようになったのです。
Aさんは、そんな夫の成長を嬉しく感じるとともに、子どもが親に気づきを与えることもあるのだと実感したそうです。
【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】
