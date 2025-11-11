¡ÚÇ½¸«¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¯!!¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡¡VÃ¥²ó¤Ø¥¥ã¥éÊÑ!!ÌÀ¤ë¤¤¥Þ¥â¤µ¤óÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¡¡ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê46¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤Ê¤É¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ë´ë²è¡ÖÇ½¸«¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¯¡ª¡ª¡×¡£º£²ó¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤òºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°5°Ì¤«¤é3°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤äÍèµ¨¤Ø¤Î¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÌÀ¤ë¤¤¥Þ¥â¤µ¤ó¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡Ç½¸«»á¡Ê°Ê²¼¡¢Ç½¸«¡Ë¡¡´ÆÆÄ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢´ßÅÄ¡Ë¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¡Ä¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤±¤¬¿Í¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÍèÇ¯2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡´ßÅÄ¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÀïÎÏ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Åê¼ê¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡ÊÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ë¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Ê£¿ô¿Í¡¢½Ð¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¹â¹»À¸¤òÂ¿¤¯»ØÌ¾¡£¿·ÀïÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Ç½¸«¡¡¤±¤¬¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀïÎÏÅª¤Ë¤â¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡´ßÅÄ¡¡¤½¤³¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¡¢Ìî¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤ò·Ç¤²¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£Åê¼ê¤ÎÊý¤ÇµÜ¾ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹ø¤ò¤±¤¬¤·¤¿¤ê¡¢Á¾Ã«¤â²Æ¾ì¤°¤é¤¤¤«¤é¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤òÃæ10Æü¤Ç¤Ï²ó¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤Ò¤º¤ß¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ºÆÄ´À°¤âÅöÁ³É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼«³Ð¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡¡Ç½¸«¡¡ËÍ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅðÎÝ¿ô¤¬¡Ä¡Ê¢¨Ãí1¡Ë¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡¤½¤³¤Ï²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÂÇ¡×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤ËÇþÃ«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬ÀèÇÚÁª¼ê¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ìîµå¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÇþÃ«¤Ï¡ËÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤â¤¦°ìÅÙÀèÇÚ¤ÎÉü³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½Äì¾å¤²¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1»î¹çÌÜ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â³¤±¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨Ãí2¡Ë¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÂæÏÑ¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç½¸«¡¡Á´°÷¤¬ÀïÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£ËÍ¤âÉ¾ÏÀ¡¢²òÀâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏËÍ¤è¤ê¡Ê2³ØÇ¯¡ËÇ¯²¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤ÏËÍ¤è¤ê¤À¤¤¤Ö¤ó¾å¤ÎÇ¯Îð¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£É½¾ð¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ã¡¹¤·¤¯¥¬¥à¤Ï¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¡½¡½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ï¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ê¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤â¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹çÃæ¤Ç¤â¼¡¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç½¸«¡¡´ÆÆÄ¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡Ê¢¨Ãí1¡Ë¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤Ï58¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÇþÃ«¤Ç12ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¢¨Ãí2¡Ë¡¡ÇþÃ«¤Ïº£µ¨79»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ï¢Æü¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤ÎÂÇÎ¨¤¬ÂÇÎ¨.156¡Ê10»î¹ç¡¢32ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¤È²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£