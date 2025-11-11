プロ野球のフリーエージェント（FA）有資格者が権利行使できる手続き期間が11日、最終日を迎えた。申請した選手は在籍球団に意思を通知すれば、12日にコミッショナーからFA宣言選手として公示され、翌13日から所属球団を含む他球団とも契約交渉が可能となる。

最終日となったこの日は日本ハムの松本剛外野手（32）と楽天の辰己涼介外野手（28）が権利を行使する意思を球団に伝え申請書類を提出したと発表。中日の柳裕也投手（31）、巨人の中川皓太投手（31）、DeNAの森原康平投手（33）、ロッテの藤岡裕大内野手（32）は権利を行使せず残留すると発表した。

今年8月に国内FA権の資格条件を満たした阪神の近本光司外野手（31）はギリギリまで熟考した上で残留を決断。最終日のこの日も球団と交渉の席に着き話し合った。権利行使の申請リミットは午後11時59分だったが、夕刻を過ぎた後に最終結論に達した模様。交渉後に取材対応し、自らの口から「FA権を行使せず、残留することを決めました」と説明した。決め手については「やっぱり甲子園で7年間やってきて、ファンの方だったり、その歓声であったり、その中で野球するっていう素晴らしいことを、それをこれからも続けたい、その中で楽しく野球したいなという風に思いました」と、甲子園の大歓声が背中を押したと明かした。

また、海外FA権を取得しているDeNAの桑原将志外野手（32）は、10月17日のCSファイナルS敗退後に練習とロッカー整理のため神奈川県横須賀市の2軍練習施設を訪問し「休み期間中に考えすぎて、頭がごっちゃごちゃになった。これから本格的に（球団と）話はする。どうなるか分からない」と話していた。申請期間は11日午後11時59分まで。

ここまで行使を表明している主な選手は、国内FA権が楽天・辰己、日本ハム・松本、ソフトバンク・東浜巨（35）、日本ハムの石井一成内野手（31）ら。海外FA権はDeNA・伊藤光捕手（36）、楽天の則本昂大投手（34）、中日・松葉貴大投手（35）。

行使せずに残留を表明した主な選手は、中日の柳、巨人の中川、DeNAの森原、阪神の梅野隆太郎捕手（34）と岩貞祐太投手（34）、オリックスの山岡泰輔投手（30）と岩崎翔投手（36）、日本ハムの玉井大翔投手（33）。

10月22日に公示されたFA有資格者で国内FAを今季取得したのは阪神・近本ら18選手、海外FA権は西武・源田壮亮内野手（32）ら12選手。新たに30人が取得し、合計104選手。