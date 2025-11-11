岡田准一「オカダのジショ」書籍化決定 “10年分の頭の中”を覗き見
【モデルプレス＝2025/11/11】俳優の岡田准一著「オカダのジショ」（マガジンハウス）が12月15日に発売することが決定。11月11日より、全国の書店およびインターネット書店にて予約受付が開始される。
【写真】岡田准一、井ノ原快彦の楽屋に落書き
俳優としてのみならず、11月13日より配信スタートとなる話題作、Netflixシリーズ『イクサガミ』では主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるなど、躍進を続けている岡田。この度、2015年1月から2025年6月まで雑誌「anan」で連載していた「オカダのジショ」の書籍化が決定した。辞書形式で挙げられた様々な単語をきっかけに、岡田がその時々に考えていること・大事にしていることを綴ってきた「オカダのジショ」は、読めば“10年分のオカダの頭の中“を覗き見ることができる内容になっている。
仕事、芝居、クリエイティブ、身体、日々の暮らしについて。自分と向き合い、あらゆる事柄をマイペースに追求し続けるオカダのことばには、読む人それぞれの共感と発見があるはず。さらに、書籍だけの企画として、大先輩・親友・メンバーなど大切な人との思い出の品や、愛してやまないアートなど、現在のオカダを形作る貴重な私物も特別公開。30代から40代へ。丁寧に日々を積み重ねてたどりついた、岡田の現在を収めた1冊となっている。（modelpress編集部）
商品名：オカダのジショ
著者：岡田准一
発売日：2025年12月15日
仕様：A5（148mm×210mm）、208ページ
◆岡田准一「オカダのジショ」書籍化決定
◆「オカダのジショ」概要
