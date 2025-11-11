ふわもこ可愛いーーッッ！！【ガチャ】集めたくなる♡「新作キーホルダー」

2025年10月発売のカプセルトイの中に「新作キーホルダー」を発見！ 見るたびについ触れたくなってしまいそうな、ふわもこの手触りが魅力です。バッグやポーチに付けて、いつでも持ち歩きたくなるかも。

大人気ぬいぐるみブランドの新ガチャ登場

ぬいぐるみ・雑貨ブランド【mojojojo（モジョジョジョ）】から、また新たなカプセルトイが登場。「mojojojo ぬいぐるみマスコット」は、キャラクターたちの素朴でちょっとシュールな表情と、ふわふわの触り心地が楽しめます。ボールチェーン付きなので、バッグやポーチに付けて可愛く持ち運ぶことも可能です。

シュウマイ作りも楽しめる！？

インパクト抜群な「シュウマイのぬいぐるみ」は、シュウマイ・海老シュウマイ・本場のシュウマイ・小籠包の4つがラインナップ。シュウマイの皮から具が取り外せるようになっていて、いつでもシュウマイ作りを体験できるギミック付きです。シュウマイを包むときは紐の絞り方がポイントなので、リアルさを追求すると楽しめそう。

可愛さと面白さでついつい触りたくなってしまいそうな【ガチャ】の「新作キーホルダー」。とくにmojojojoは、今大人気のぬいぐるみブランドのため、入手困難になる前に探してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる