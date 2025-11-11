結婚発表のPerfumeあ〜ちゃん、祝福受け感謝「感動と涙と笑顔と涙」ファンへ寄り添うコメントも
【モデルプレス＝2025/11/11】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のInstagramを通じて一般男性との結婚を発表。同日、あ〜ちゃんが自身のInstagramストーリーズを更新し、感謝をつづった。
続くストーリーズでは「それでも緊張がほぐれることがなくそわそわして止まらないので、今日も運動してきました」とピラティスをしている姿を投稿し、「みんなは、ディレイビューイングの当選の発表でそれどころじゃなかったみたいね 楽しみにしてくれてて嬉しい」とファンへ寄り添うコメントも添えた。
【写真】36歳Perfumeメンバー、結婚発表直後も“ボディメイク” ストイックな姿
◆あ〜ちゃん、結婚祝福受けコメント「なんて幸せなんだろうと」
この日、一般男性との結婚を発表したあ〜ちゃん。周囲からの祝福を受け「本当にたくさんのお祝いメッセージ、ありがとうございます」と感謝。続けて「LINEもたくさん送ってきてくれてるけど、返信しても未読数がなくならないのがなんて幸せなんだろうと浸っています」と幸せをつづった。また「こんなありがたい言葉をこんなにたくさん皆さんからいただけるとは思っていなくて、感動と涙と笑顔と涙とで過ごさせてもらっています」と絵文字を交えながら思いを語った。
◆あ〜ちゃん、一般男性と結婚
同日、あ〜ちゃんは自身のInstagramで「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手について言及した。さらに「ファンの人と結婚することは私の夢でした」と明かし「10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをつづっている。（modelpress編集部）
