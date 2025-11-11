·ã¸º¤·¤¿Æ²°ÂÎ§¤ÎÊ¿¶Ñ¥·¥å¡¼¥È¿ô¡¡ºòµ¨3.49¢ª1.71¡Ä¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¡×¤Î¿¿°Õ
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÆ²°ÂÎ§
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ3¤«·î¶á¤¯¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¢¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È²áÌ©ÆüÄø¤òÀï¤¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£¥Ê¥Ý¥ê¤È¤ÎCL¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤âË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥ë¥È»æ¤Ï¡ÖÆ²°Â¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼éÈ÷Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«´é¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤â°ìÍý¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤º¤Ã¤È±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿24/25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥·¥å¡¼¥È¿ô111²ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1»î¹ç¥·¥å¡¼¥È¿ôÊ¿¶Ñ¤Ë¤¹¤ë¤È3.49ËÜ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ç¥·¥å¡¼¥È¿ô25ËÜ¡¢Ê¿¶Ñ1.71ËÜ¡£Åý·×¤Ç¤ß¤¿¤é³Î¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤â¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤È¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤ØÍí¤á¤ëÉÑÅÙ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤È¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤È¤Þ¤À2»î¹ç¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤¹ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÆ²°Â¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÁí¹çÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤ë¡£º¸Â¤«¤é¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£1¿Í¤Ç3-4¿Í¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤â¥Ñ¥¹¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÆ²°Â¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥¹¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¸å¤ËÆ²°Â¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¤¬º£Æü¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¾¯¤·±ó¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯Ãæ¤Ç¼õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Æ²°Â¤Ï¥ï¥¤¥É¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¥é¥¤¥óÎ¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤ÈÌ£Êý¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¤ò»ß¤á¤º¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤È¿¯Æþ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é´í¸±¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Î½ªÈ×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ²°Â¤ÎÎÉ¤µ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢Ãç´ÖÁª¼ê¤¬Æ²°Â¤Ø¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥¹¤òÅÏ¤¹¤·¡¢Ìá¤¹¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤À¶ÉÌÌÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Æ²°Â¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤»¤ë¤À¤±¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤È°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Ï¸ÆµÛ¤Î¹ç¤¦¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½DF¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¥»¥ó¤¬¶á¤¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¸ò´¹¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥²¥Ã¥Ä¥§¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤«¤é¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ÏÁêÅö¹â¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â·ã¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥¥ë¤È¸¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢115Ê¬¤ËÆ²°Â¤ÎFK¤«¤é¥´¡¼¥ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ð¡¼Ä¾·â¤ÎÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤á²¿ÅÙ¤â¹¥µ¡¤ËÍí¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃ¯¤è¤ê¤âÁö¤êÀï¤Ã¤¿Æ²°Â¤¬¡¢PKÀï¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ¾ð¤¹¤®¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û¤Ï¡Öº£ÆüËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁ´¤Æ¤òÅê¤²½Ð¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£Ã¯¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î·òÆ®¤ò»¾¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ÏÆ²°Â¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²áÌ©ÆüÄø+ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ²°Â¤ÎÂ¤À¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¤ËÆß¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç¤ÏÈèÏ«¶ñ¹ç¤ò´í×ü¤·¤Æ¤½¤ì¤³¤½½Ð¾ì¤µ¤¨¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æ²°Â¤Î¶¯¤µ¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥È¥ë¥³ÂåÉ½¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó¤Ï¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Î26Ê¬¤Ë¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¶ÚÆùÂ»½ý¤Ç¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢¤Ê¤¼Èà¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤À3Æü´Ö¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²á¹ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£Æ²°Â¤Ë¤·¤¿¤é¿·²ÃÆþ¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¿·¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉéÃ´¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ²°Â¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤ÎºÇ¸å¤ËÆ²°Â¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Î¼Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅÀ¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ä¥¿¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Æ²°Â¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÃæÌîµÈÇ·È¼ / Kichinosuke Nakano¡Ë