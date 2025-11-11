フワちゃん、“大物レスラー”との2ショット引用 「背中追いかけさせていただきます」ファン「立ち上がれ」とエール
タレントのフワちゃんが11日までに、自身のXを更新。“大物レスラー”との2ショットを引用した。
【写真】イャー！おなじみのポーズを決める武藤敬司＆フワちゃん
フワちゃんは武藤敬司の10日の投稿を使い、「今後は正式に後輩として、背中追いかけさせていただきます」「よろしくお願い致します」と宣言。武藤の投稿ではフワちゃんとおなじみのポーズで2ショットを決める写真をアップし「フワちゃん、これからプロレス頑張れよ！」とエールを送っていた。
その写真には文章も添えられており、「4月 ラスベガスにWWEを観に行く。現地で会った武藤さんがXにフワの写真を載せようとして、慌てて止める」という一幕も紹介していた。
この投稿には「立ち上がれ」「武藤敬司のお墨付きをもらえれば安心できる」などのコメントが寄せられた。
