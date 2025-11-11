Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡ÙÊª¸ì¤Î3¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¡¡Í½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëWOWOW¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¡Ê11·î23Æü¸á¸å10»þ¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Á¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£DVÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÈÀ¸¤Ä¾¤¹¡É»Ñ¤È¡¢Ë¼Áí¤Çµ¯¤¤¿½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÄÉ¤¦·º»ö¥³¥ó¥Ó¤Î»ëÅÀ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦µª»Ò¡Ê¤Î¤ê¤³¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÂ¿Éô¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¼¹¾Ìò¤Ë»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¾å¸¶¼Â¶ë¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¤é¤¬±é¤¸¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ØÆ³¤¯´Ç¸î»Õ¡¦Ï©»ÒÌò¤ÇÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´Û»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÊÑ»à»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤â¤¤¤¨¤ë·º»ö¡¦ËÌÀî·°Ìò¤Ëºù°æ¥æ¥¡¢¸åÇÚ·º»ö¡¦¹ÓÌÚÌò¤ËÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡É¤È¡ÈÁÜººÀþ¾å¤Î»ö·ï¡É¤Ï»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢É×¤Î¤â¤È¤«¤éÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤À¤·¤¿µª»Ò¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êµª»Ò¤È¤ä¤¬¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë·°¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»¿Í¤¿¤Á¤¬½Å¤Í¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥²¡¼¥à¡É¡¡µª»Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¡È¾×·â¤Î¥ë¡¼¥ë¡É
¡¡Âè1ÏÃ¤Çµª»Ò¤Ï¡¢É×¤«¤é°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ÐÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¤Ò¤É¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¡¦Ï©»Ò¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÏ©»Ò¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤È¶¶ø¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëDVÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²È¼ç¤Î¾¼¹¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¸Å³ô½»¿Í¡¦ÆàÈþ¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ë¡Ë¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÍÎ»Ò¡Ê¾å¸¶¡Ë¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î²íÂå¡Ê¿ÜÆ£¡Ë¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤È¡¢¾¼¹¾¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥óÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯µª»Ò¡£¤·¤«¤·µª»Ò¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Î±äÄ¹¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥²¡¼¥à¡É¡£¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ëµª»Ò¤Ï¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¾×·â¤Î¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¢£·º»ö¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¦½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¡¡¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É½÷À·º»ö¡¦·°¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³
¡¡µª»Ò¤¬¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢´Û»³¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·º»ö¡¦·°¤Ï¡¢DVÈï³²¼Ô¤È»×¤·¤½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤ë¡£¼þ°Ï¤¬»ö¸Î»à¤ÇÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼¹Ç°¤Ç»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·°¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¾å»Ê¤¿¤Á¤«¤é¤âÁÂ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·°¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¸åÇÚ·º»ö¤Î¹ÓÌÚ¤Ï¡¢½é¤á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯·°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·°¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤¦¤Á¡¢¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë·°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£2¤Ä¤Î±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë²¼¤µ¤ì¤ëÁªÂò¡¡½÷À¤¿¤Á¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë·ëËö
¡¡ÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Äµª»Ò¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·°¡£Î¾¼Ô¤Î±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤Î°ÕÌ£¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á±¤È¤Ï²¿¤«¡¢°¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÇ®¤¯¿Ì¤ï¤»¤ë¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢Â¿Éô¡¢ºù°æ¡õÀîÀ¾¡¢»ûÅç¡õÀÐÅÄ¤é¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢17Æü¸á¸å6»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´°À®Êó¹ð²ñ¸«¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ª¤è¤ÓLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎLINE VOOM¤Ë¤Æ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Á¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£DVÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÈÀ¸¤Ä¾¤¹¡É»Ñ¤È¡¢Ë¼Áí¤Çµ¯¤¤¿½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÄÉ¤¦·º»ö¥³¥ó¥Ó¤Î»ëÅÀ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦µª»Ò¡Ê¤Î¤ê¤³¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÂ¿Éô¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¼¹¾Ìò¤Ë»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¾å¸¶¼Â¶ë¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¤é¤¬±é¤¸¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ØÆ³¤¯´Ç¸î»Õ¡¦Ï©»ÒÌò¤ÇÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢É×¤Î¤â¤È¤«¤éÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤À¤·¤¿µª»Ò¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êµª»Ò¤È¤ä¤¬¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë·°¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»¿Í¤¿¤Á¤¬½Å¤Í¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥²¡¼¥à¡É¡¡µª»Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¡È¾×·â¤Î¥ë¡¼¥ë¡É
¡¡Âè1ÏÃ¤Çµª»Ò¤Ï¡¢É×¤«¤é°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ÐÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¤Ò¤É¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¡¦Ï©»Ò¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÏ©»Ò¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤È¶¶ø¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëDVÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²È¼ç¤Î¾¼¹¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¸Å³ô½»¿Í¡¦ÆàÈþ¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ë¡Ë¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÍÎ»Ò¡Ê¾å¸¶¡Ë¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î²íÂå¡Ê¿ÜÆ£¡Ë¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤È¡¢¾¼¹¾¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥óÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯µª»Ò¡£¤·¤«¤·µª»Ò¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Î±äÄ¹¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥²¡¼¥à¡É¡£¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ëµª»Ò¤Ï¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¾×·â¤Î¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¢£·º»ö¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¦½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¡¡¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É½÷À·º»ö¡¦·°¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³
¡¡µª»Ò¤¬¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢´Û»³¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·º»ö¡¦·°¤Ï¡¢DVÈï³²¼Ô¤È»×¤·¤½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤ë¡£¼þ°Ï¤¬»ö¸Î»à¤ÇÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼¹Ç°¤Ç»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·°¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¾å»Ê¤¿¤Á¤«¤é¤âÁÂ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·°¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¸åÇÚ·º»ö¤Î¹ÓÌÚ¤Ï¡¢½é¤á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯·°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·°¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤¦¤Á¡¢¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë·°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£2¤Ä¤Î±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë²¼¤µ¤ì¤ëÁªÂò¡¡½÷À¤¿¤Á¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë·ëËö
¡¡ÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Äµª»Ò¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·°¡£Î¾¼Ô¤Î±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤Î°ÕÌ£¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á±¤È¤Ï²¿¤«¡¢°¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÇ®¤¯¿Ì¤ï¤»¤ë¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢Â¿Éô¡¢ºù°æ¡õÀîÀ¾¡¢»ûÅç¡õÀÐÅÄ¤é¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢17Æü¸á¸å6»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´°À®Êó¹ð²ñ¸«¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ª¤è¤ÓLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎLINE VOOM¤Ë¤Æ¡Ë¡£