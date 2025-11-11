長崎・ハウステンボス、イルミネーション“13年連続日本一”に
夜景観光コンベンション・ビューローが創設し主催する「第3回 International Illumination Award（インターナショナルイルミネーション アワード）」において、長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、「イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」の第1位を獲得した。
【別カット】これは見とれる圧巻のイルミネーション…長崎・ハウステンボス「シャワー・オブ・ライツ」
2013年から開催されている「イルミネーションアワード」にて、10年連続“日本一”に輝いたハウステンボスが、25年に3回目を迎える新アワード「第3回 International Illumination Award」においても、3年連続で“日本一”を獲得。エンタテインメント部門において13年連続受賞であり、さらに全部門においても13年連続受賞はハウステンボスのみとなる。
同施設の東京ドーム約33個分のヨーロッパの街並みが広がる場内で繰り広げられる圧倒的スケールのイルミネーションは、まさに圧巻の一言。ヨーロッパの街並みとイルミネーションの煌めきが調和した空間は、日中とは異なる、ハウステンボスならではの世界観を楽しめるもの。
さらに、今年の春からハウステンボスが誇るエンターテインメントを融合したナイトショーが誕生。新ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」は、ヨーロッパの街並みを背景に、日本最大の音楽噴水ショーとイルミネーション、サーチライト、さらに海外アーティストの生歌と大迫力の花火を融合し、大パノラマの絶景が広がる。
また、この冬はさらにスケールアップし、圧倒的な輝きに包まれるイルミネーションとナイトエンターテインメントをお届け。日本初の「グランド・シャンデリアツリー」が登場し、ヨーロッパの街並みがツリーとともに壮麗な輝きに包まれる「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」に、新演出としてシンボルタワーも白銀の輝きに染まり、“真っ白”な光が場内全体に降り注ぐ「白銀の世界 グランドフィナーレ」などを展開する。
