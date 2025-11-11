静岡だけのソフトクリーム→大阪・梅田へ 「あさぎり牛乳」初の試み、関西初の常設店【注目メニュー】
静岡県・富士宮市のミルクスイーツブランド「あさぎり牛乳」（運営：朝霧乳業）の関西初常設店舗が、あす12日、大阪・阪神梅田本店1階にオープンする。百貨店常設は、ブランド初となる。
【写真】阪神梅田本店に「あさぎり牛乳」登場 注目のミルクスイーツずらり
富士山の麓・朝霧高原の生乳を使った“牛乳屋さんのミルクスイーツ専門店”。これまで大阪では2度の催事出店を行い、連日行列となった。
新店舗は「いつでもあさぎり牛乳の味を楽しんでいただける関西の新拠点」として誕生。ブランド史上最大規模の店舗で、ソフトクリームや限定スイーツなど、催事では実現できなかった“体験型のミルクスイーツショップ”を実現する。
■あさぎり牛乳 阪神梅田本店 1階
オープン日：2025年11月12日（水）
営業時間：10:00〜20:00
形態：常設店舗（イートインスペースあり）
あさぎり牛乳ソフトクリーム（静岡県外初の常時提供）
静岡県・伊東マリンタウンでしか味わえなかった、人気のしぼりたてソフトクリームが登場。朝霧高原の生乳を贅沢に使用し、すっきりとした後味と、口いっぱいに広がる濃厚なミルクのコクが魅力。
価格：540円（税込） ※イートイン限定
あさぎりフロマージュケーキ（阪神梅田本店限定販売）
あさぎり牛乳と県内産生クリームを使った、2層仕立てのフロマージュケーキ。
1層目は、クリームチーズと牛乳で仕立てたなめらかなレアチーズ。蒸し焼きで仕上げ、爽やかかつすっきりとした味わいに。2層目は、マスカルポーネがベースの、ふんわりとろけるムース。
価格：691円（税込）
消費期限：2日（要冷蔵）
あさぎり焼きチョコクッキー（阪神梅田本店先行販売）
あさぎり牛乳、県産練乳と生クリームを練り込んだ“さくほろ”クッキー生地に、全粉乳入りのとろけるミルクチョコクリーム入り。
価格：6個入1361円、10個入2261円（税込）
賞味期限：139日
開店記念ノベルティセット（数量限定）
オープンを記念して、人気スイーツを詰め合わせた「あさぎり牛乳 開店記念ノベルティセット」を数量限定で販売。
セット内容
あさぎり牛乳／ミルクコーヒー／あさぎり高原プリン／リッチミルクサンド（ミルク・ミルクコーヒー・静岡抹茶・モンブラン）
ふんわりパンケーキサンド（あさぎりミルククリーム・モンブラン・静岡抹茶）
価格：10個入・保冷バッグ付き3240円（税込）
定番商品一覧
あさぎり牛乳ソフトクリーム ※静岡県外初の常時提供
ふんわりパンケーキサンド（あさぎりミルククリーム／いちごクリーム／あんバター／静岡抹茶クリーム／ミルクコーヒー／モンブラン／キャラメル）
あさぎり焼きチョコクッキー（6個入／10個入）＊阪神梅田本店先行販売
あさぎりバタークッキー（3個入／6個入／10個入）
あさぎりミルクパウンドラスク（6個入／10個入）
あさぎり高原プリン
生とろりミルクチーズケーキ〈プレーン／モンブラン／いちご〉
あさぎりフロマージュケーキ ※阪神梅田本店限定販売
ザ・ミルクロール
リッチミルクサンド〈ミルク／ミルクコーヒー／静岡抹茶クリーム／モンブラン／蜜芋／キャラメル）
あさぎりミルククリームパン
