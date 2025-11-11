サッカー日本代表は１１日、千葉市内で国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）に向けた練習を行った。合宿２日目のこの日は、海外組を含めた全員が代表活動に合流した。

この日の午前に帰国した初招集のＧＫ小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）は、室内で調整。９日のスタンダール戦（１〇０）では先発で無失点に抑えた守護神は「泣いて喜んでいました」と選出時の心境を明かすと「まずは落ち着いて、チャンスを得るためにしっかり練習から見せていきたい」と意気込んだ。

小久保は今季、所属チームの正ＧＫとしてリーグ戦全１４試合に出場。前所属のベンフィカではトップチームに絡むことが出来なかったが、昨季のシントトロイデン加入以降は先発の座をつかみ、「去年からやっと自分のプロスタートが始まった」。昨年７月に開催されたパリ五輪では、１次リーグで３戦連続無失点に抑えるなど好セーブを連発し、自身の名字をもじり“国防ブライアン”とも評された。

今回はＡ代表常連のＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、ＧＫ大迫敬介（広島）が不在で、アピールに燃える。同世代の鈴木彩について問われた小久保は「彼はアンダーの時から知っていますし、すごくいいやつ」としつつ「自分にもいいプレッシャーになっていた。彼を追い越さなきゃいけない」と鼻息を荒くする。その上で、「（他のＧＫと）リスペクトしあいながら、このサバイバルをしていきたい」と言葉に力を込めた。