発災時に備える！ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「防災訓練」

兵庫県・淡路島の「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島。

2025年11月16日(日)に「令和7年度南あわじ市総合防災訓練」にあわせ、防災訓練を実施します。

観光遊覧中の発災時における非常食の円滑な提供を目的とした訓練です。

ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「防災訓練」

実施日時：2025年11月16日(日)12:00頃 ※「咸臨丸」10:50便下船時

場所：遊覧船「咸臨丸」船内

対象：遊覧船「咸臨丸」10:50便ご利用のお客様

実施内容：地元福良特産の素麺を非常食としてにゅうめん(煮麺)を提供

「うずしおクルーズ」が発着する「道の駅福良」は、南海トラフ地震発生時には津波被害が想定される地域に位置しています。

今回の訓練は、遊覧船運航中に発災し、津波警報等が発令された場合に船が洋上で待機することとなった際、乗客への非常食の提供を円滑に行うことを目的としています。

訓練は、「咸臨丸」10:50便の利用客を対象に実施されます。

地元福良特産の素麺を非常食として「にゅうめん(煮麺)」で提供。

今回提供される素麺は、伝統ある手延べ製法で作られ、品質が高く、地元や観光客に愛されています。

また、素麺は長期保存が可能な乾麺であることから、非常食として非常に優れています☆

ジョイポート淡路島では、この素麺を発災時における非常食として船内に備蓄することを検討しており、地元の淡路島手延素麺組合の協力を得て提供訓練を実施することとなりました。

「南あわじ市総合防災訓練」にあわせて実施される、万が一の事態に備えた大切な訓練です。

地元の特産品を活用した取り組みでもあります。

ジョイポート淡路島 うずしおクルーズで実施される防災訓練の紹介でした。

うずしおクルーズ基本情報

概要：淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

料金(税込)： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料

場所： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

