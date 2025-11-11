エントランスフィーが無料に！PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA「CLUB PLUM Thanks Giving Party」

銀座裏コリドー街にある「PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA」にて、「サンクスギビングパーティー」が開催されます。

2025年11月14日(金)に、アメリカ発祥の祝日「Thanksgiving Day」の精神である“感謝”をテーマにしたイベントです。

当日は特別企画として、男女ともにエントランスフィーが無料（女性飲み放題）になります！

PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA「CLUB PLUM Thanks Giving Party」

イベント名：“CLUB PLUM Thanks Giving Party”

入場料：男女ともにエントランスフィー無料 (女性飲み放題)

開催日：2025年11月14日(金) OPEN 18:00〜

開催場所：PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA (東京都千代田区内幸町6-8)

2024年夏にオープンした「PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA」で開催される「サンクスギビングパーティー」

伝統的な七面鳥に代わり、心地よいビートとともに、感謝の思いを深める夜を過ごせます。

当日は、多彩なジャンルのDJたちが、感謝と祝福のビートを届けます☆

DJジャンルはEDM、World Hit Charts、hip hop、R&B、ハウスが予定されています。

Turkey Pastrami Booth

1階特設ブースでは「ターキーのパストラミ」が数量限定で提供されます。

Boo Boo Turkey Performance

ダンスフロアでは、スペシャルダンサーによる“ブーブーターキー(おもちゃ)”を使った、コミカルでコケティッシュなパフォーマンスが実施されます。

感謝祭の象徴“ターキー”を、音・食・演出で多角的に楽しめる、五感で味わうサンクスギビング・ナイトです。

主催者からは「音楽・ダンス・フード・ドリンクを通して、1年のありがとうを思いきり楽しんでください。」とコメントが寄せられています。

銀座裏コリドー街で入場無料（女性飲み放題）で楽しめる、特別なパーティー！

「PLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA」で開催される「CLUB PLUM Thanks Giving Party」の紹介でした。

