¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÆ£²¬ÍµÂç¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¡¡º£µ¨102»î¹ç½Ð¾ì¡¡¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï11Æü¡¢Æ£²¬ÍµÂçÁª¼ê¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Æ£²¬Áª¼ê¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£²¬Áª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖFAÀë¸À¤ò¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£