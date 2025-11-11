¡Ú2030Ç¯¤«¤éAI¼º¶È¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬ÂåÂØ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¿µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÎÏ¡É¡¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ï¶µ°é¤Ë¤â±Æ¶Á¡¿¡ÈÉÔÊ¿ÉÔËþ¡É¤¬Âç»ö¡¿Ì¤Íè¤Ï½ã¿èµ¡³£²½·ÐºÑ¤¬ÅþÍè?
ÊÆ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÎºÇÂç8²¯¿Í¤¬AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÎÉáµÚ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¼ã¼Ô¤Î½¢¿¦Æñ¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼º¶È¤ÎÆ°¤¤Ï¸½¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¹¥é¼Ò¤¬ÆóÂÊâ¹Ô¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿¦¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¤³¤ÎÀè¡¢À¸À®AI¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤¬ÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¡¢À¸¤»Ä¤ë¿Íºà¤Ï¤É¤ó¤Ê¡È¶¯¤ß¡É¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£É¬Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿AI¤È¿Í´Ö¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾åÃÒÍÎ ¶ðß·Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
00:00¡¡¥¤¥ó¥È¥í
01:09¡¡ËÜÊÔ
02:45¡¡¡ÖAI¼º¶È¡×¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±
04:15¡¡ËÜÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ
04:36¡¡AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¦¶È?
04:52¡¡2025Ç¯¤ÎÀ¸À®AI¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶
07:44¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬ÂåÂØ¤µ¤ì¤ë?
11:44¡¡2030Ç¯¤«¤é¡ÈAI¼º¶È¡É¤¬²ÃÂ®
14:10¡¡ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅÐ¾ì
20:07¡¡AI»þÂå¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¿Í¡É
20:32¡¡AI¤Ë¤Ê¤¤¡È¶¯¤ß¡É¤È¤Ï?
24:57¡¡¡È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¡É¤Ï¶µ°é¤Ë¤â±Æ¶Á
28:45¡¡º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È
32:45¡¡AI¤È¿Í´Ö¤Ï¶¦À¸²ÄÇ½?Ì¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë?
32:53¡¡Ì¤Íè¤Î¿Í´Ö¼Ò²ñ
39:40¡¡¿Í´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«
40:27¡¡ËÜÆü¤Î¡Èµ¤¤Å¤¡É
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
°æ¾å ÃÒÍÎ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
·ÐºÑ³Ø¼Ô ¶ðß·Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ú¶µ¼ø
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉôÂ´¶È¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¤Ç2011Ç¯Çî»Î¹æ¼èÆÀ¡£2017Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹ÍýÏÀ¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤È·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¥Þ¥Í¡¼¡×¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ÖAI¼º¶È À¸À®AI¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ò¤É¤¦Ã¥¤¦¤Î¤«?¡×¡ÊSB¿·½ñ¡Ë
ËÌÂ¼ Îï¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤¦¤é¤é¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢²¬»³ÊüÁ÷¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£·ÐºÑÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
