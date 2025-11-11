ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á°Õ¼±¤Î¡ÈÆÃ¹¶Éþ¡É¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª ¥¯¡¼¥ë¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¤«¤é¤ÎºÆµ¯ÀÀ¤¦
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥¿¥¤¥È¥ë´ÙÍîÄ¾¸å¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¿´¤ò¿·¤¿¤Ë¿·¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÑ¿È¤Ö¤ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢Ä¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÈÆÃ¹¶Éþ¡É¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à
¡¡WWE¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖStay true to my way¡Ê¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò´Ó¤±¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥É¥Ø¥¢¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Þ¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æº¸±¦¤Ë¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Çò¤¤ÆÃ¹¶ÉþÉ÷¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¿·¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤ò¸ø³«¡£ÀèÆü¤Î¡ÖSmackDown¡×¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢½÷»ÒUS²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÀÀ¤¦»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ÆÃ¹¶Éþ¤Ë¤Ï¡Ö²æÆ»´ÓÅ°¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Î´Á»ú¤¬µ¤µ¤ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤À¡ª¡×¤ä¡Ö¥Ê¥ë¥È¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥åºÇ¹â¤Î¥ä¥Ä¡×¤È¡¢ÇÈÉ÷¥ß¥Ê¥È¤Î¥Þ¥ó¥ÈÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï·¯¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ä¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¡¢Ì´¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¿·¤·¤¤¥ê¥ó¥°¥®¥¢¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡ªGOAT¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â»¦Åþ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²¶¤¿¤Á¤ÎGOAT¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢ºÆµ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿·ãÎå¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡11·î7Æü¤Î¡ÖSmackDown¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÉ±ÒÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ï¤º¤«90ÉÃÍ¾¤ê¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë´ÙÍîÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡ÖºÍÇ½¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²¦ºÂ¤Î¼º¤¤Êý¤¢¤ê¤«¡©¡×¡Ö·¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤²¦ºÂ»þÂå¤ò²á¤´¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Öµ±¤¯»þ¤À¤è¡£¤Ò¤É¤¤¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ËÁË¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¤³¤ì¤¬·¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½è¶ø¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ø¤Î·ãÎå¤¬SNS¾å¤Ë°î¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ²¡¹¤È¿·¥®¥¢»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·ºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¿·½÷»Ò²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
