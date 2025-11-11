“刃物男”に警察官2人が拳銃構える　元交際相手と金銭トラブルか…銃刀法違反・殺人予備などの疑いで藤林和宏容疑者（20）を送検　福岡・福津市

福岡・福津市の商業施設で9日夕方、警察が刃物を持った男を確保した際の映像があります。

その時、警察官の手には拳銃が握られ、銃口は男に向けられていたのが分かります。

9日に現行犯逮捕され、11日に銃刀法違反や殺人予備などの疑いで送検された、福岡・北九州市の無職・藤林和宏容疑者（20）。

9日午後5時半ごろ、商業施設内で刃渡り20cmほどのナイフを所持していた疑いなどが持たれています。

目撃した人：

長い刃物を持って大声で叫んでいる男がいて、警察官が説得していた。刃物を警察官が取り上げて床に滑り落ちるところまで見た。

逮捕のきっかけとなったのは、商業施設内の店舗で働いている藤林容疑者の元交際相手の女性が警察に「元カレが職場に来るかもしれない」と相談したことでした。

事件前日、藤林容疑者が偽名で来店予約。

しかし、予約を入れてきたのが藤林容疑者の携帯電話番号だったことから、警察官2人が現場で警戒。

そして事件当日、予約時間に現れた藤林容疑者に警察官が声をかけると、「バッグの中に爆弾がある。押すぞ」などと大声を上げ、ナイフを取り出したということです。

その後、応援の警察官も駆けつけ、藤林容疑者を取り押さえましたが、その際、警察官2人が拳銃を取り出し、構えていたことが分かりました。

藤林容疑者が抵抗する意思を示し、周りに危害を加える恐れがあったからだといいます。

発砲はしませんでした。

FNNの取材に対し、警察は「拳銃を取り出したことは適正であったと考える」とコメントしています。

藤林容疑者は事件当時、他にもナイフ2本を隠し持っていました。

警察は、藤林容疑者と元交際相手の女性との間に金銭トラブルがあったことを把握していて、動機などを詳しく調べています。