狩野英孝、“個人的No.1”【ローソン】秋スイーツ「むちゃくちゃ美味すぎ」「味わってほしい」
狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『EIKOが2025秋のコンビニスイーツNo.1を決めるぜ！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが【ローソン】で発売されているスイーツを試食し、感想を話す企画を公開してくれました。今回は、普段は甘いものをあまり食べないという狩野さんも絶賛したスイーツを紹介します！
動画内で用意されていた5種類のスイーツの中から狩野さんが、“No.1”に選んだ商品はこちら。
■ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン
ローソン / ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン 税込354円（公式サイトより）
こちらの商品は、和栗本来の味わいが楽しめる、ふんわり栗粉とクリームのモンブラン。
期間限定での発売となっていますので、お早めにチェックしてみてくださいね。
※沖縄エリアでの販売なし
栗の存在感&優しい甘さを絶賛！
商品を一口食べた狩野さんは、「うわっ美味しい！」「めちゃめちゃ栗の存在感半端ないですね」「栗のすげえ優しい甘さというか」「栗丸ごとみたいな感じの美味さですね！」と味についてコメント。
また、用意されたスイーツを食べ比べて、最終的にこちらをNo.1に選ぶと、「栗の存在感。これちょっと味わってほしい」「むちゃくちゃ美味すぎて」と大絶賛。
さらに、「この季節にピッタリだしね」「量もちょうどいいし栗も美味いし」とおすすめしてくれました。
秋の味覚を感じられる【ローソン】の期間限定スイーツ。見つけた際には、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
