狩野英孝、“個人的No.1”【ローソン】秋スイーツ「むちゃくちゃ美味すぎ」「味わってほしい」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『EIKOが2025秋のコンビニスイーツNo.1を決めるぜ！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが【ローソン】で発売されているスイーツを試食し、感想を話す企画を公開してくれました。今回は、普段は甘いものをあまり食べないという狩野さんも絶賛したスイーツを紹介します！

動画内で用意されていた5種類のスイーツの中から狩野さんが、“No.1”に選んだ商品はこちら。

■ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン

ローソン / ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン 税込354円（公式サイトより）

こちらの商品は、和栗本来の味わいが楽しめる、ふんわり栗粉とクリームのモンブラン。

期間限定での発売となっていますので、お早めにチェックしてみてくださいね。

※沖縄エリアでの販売なし

栗の存在感&優しい甘さを絶賛！

商品を一口食べた狩野さんは、「うわっ美味しい！」「めちゃめちゃ栗の存在感半端ないですね」「栗のすげえ優しい甘さというか」「栗丸ごとみたいな感じの美味さですね！」と味についてコメント。

また、用意されたスイーツを食べ比べて、最終的にこちらをNo.1に選ぶと、「栗の存在感。これちょっと味わってほしい」「むちゃくちゃ美味すぎて」と大絶賛。

さらに、「この季節にピッタリだしね」「量もちょうどいいし栗も美味いし」とおすすめしてくれました。

秋の味覚を感じられる【ローソン】の期間限定スイーツ。見つけた際には、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画では、このほかにも【ローソン】で取り扱われているスイーツを食べて感想を語る様子が公開されています。

ぜひチェックしてみてくださいね。