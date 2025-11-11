ぼる塾・きりやはるか「肌の調子が出る」スキンケアで愛用する無印の名コスメ

ぼる塾のYoutubeチャンネルに『はるちゃんの最新スキンケアアイテム紹介！【夜ケア/日焼け止め/メイク落とし】』の動画が投稿されました！きりやはるかさんがスキンケアについて紹介してくれています。中には使用感を褒めるコスメも！

【関連記事】ぼる塾・きりやはるか「もらった、田辺さんに」持ち歩きポーチに入れるヘアケアアイテム

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

無印良品/発酵導入美容液 税込1,990円（公式サイトより）

無印良品が独自に開発したという米ぬか発酵液を使用した美容液！

きりやさんはこちらを「化粧水の前に私これ使ってて」とスキンケアの初めに使用していると紹介。

その効果ついて「浸透しやすくなるというか、化粧水が」「わかりやすく、肌の調子が出るんですよ」と使用している時としてない時では肌の質感が違うとコメント。

使用感についても「結構良くなる」「乾燥が少なくなったかな、昔より」と乾燥が気にならなくなった様子を見せていました！

■動画もチェック！

動画内では、その他のスキンケアも紹介！きりやさんの愛用コスメ、ぜひチェックしてみてくださいね