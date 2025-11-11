予防接種をするハスキーの赤ちゃん。怖がるだろうと心配したのに…！？その後の予想外すぎる展開は反響を呼び、投稿は記事執筆時点で87.5万回再生を突破。「ただただ可愛い♡」「こっちがドキドキするｗ」「え、えらい！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬の赤ちゃんが予防接種を受けた結果→『怖がるかな』と思ったら…『予想外のリアクション』】

予防接種…大丈夫かな！？

Instagramアカウント「rail_blackhusky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの女の子「レイル」ちゃんの動物病院での一コマ。診察台に乗るレイルちゃんの後ろには注射器を持った先生が…！この日、予防接種を打ちにきたのだといいます。

『怖がるかな…』そう思った飼い主さんは、レイルちゃんを優しく撫でてあげたそう。すると予想に反して満面の笑みだったとか。そもそも診察台の上にどっしりと腰を下ろしている姿は子犬だというのに大物感たっぷり！先生に愛想を振りまく余裕もあったといいます。

全然怖くない…！余裕のキョトン顔♡

それでは…と消毒をし、先生がレイルちゃんの背中に注射の針を…！その瞬間思わずレイルちゃんの頬に触れる飼い主さん。まだ子犬ですもの、心配でエールを送りたくなる気持ちはよく分かります。

ややうつむき加減のレイルちゃん、痛かったかな…と心配したのもつかの間、クイッと顔を上げて先生の方を見上げたといいます。まるで『なにかありました？』とでも言っているかのような仕草とキョトンとしたお顔は可愛らしい限り。

レイルちゃんの度胸満点な注射のワンシーンは、多くの人に驚きと笑顔を届けたのでした。

この投稿には「私よりお利口でエライ」「きょとん顔が可愛い♡」「余裕の表情！」「頑張ったね」などのコメントが寄せられています。

赤ちゃんに寄り添うお姉ちゃんに！

別投稿にはレイルちゃんの近況が紹介されています。飼い主さんのお宅では、今年の7月にご長男が誕生！余裕の注射シーンをお見せした子犬のレイルちゃんも2歳になりました。

生まれたばかりの弟と並ぶとレイルちゃんの大きさは一目瞭然。ほわほわの小さな赤ちゃんにそっと寄り添い、見守るような優しい眼差しを向ける姿はすっかりお姉ちゃんです。

弟くんの成長とともに、これからのレイルちゃんとの関係性も楽しみで仕方ありませんね♡

ふたりの姿をもっと堪能したい方は、Instagramアカウント「rail_blackhusky」をチェックしてくださいね。大きくなっても注射は平気…？天真爛漫なレイルちゃんも必見です♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「rail_blackhusky」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております